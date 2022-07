Universum exhibe obras del Museo de Historia Natural de Nueva York

El Museo de las Ciencias de la UNAM, Universum, inició la conmemoración de su 30 aniversario con la exposición Historias naturales: 400 años de ilustración científica, a partir de este 1 de julio.

La exposición forma parte de la colección de libros raros de la Biblioteca del Museo Americano de Historia Natural de Nueva York y fue inspirada en el libro Natural histories: extraordinary rare book selections from the American Museum of Natural History Library.

María Emilia Beyer Ruiz, directora de Universum, comentó que la exposición cuenta con más de 50 dibujos científicos en gran formato, que muestran el rol que desempeñó la ilustración en las investigaciones y descubrimientos de ciencia durante cuatro siglos de historia.

En Historias naturales: 400 años de ilustración científica podremos ver las diferentes técnicas de impresión como el grabado y la litografía que fueron utilizadas por los exploradores, quienes elaboraban pinturas para acompañar sus investigaciones sobre el mundo natural y cultural que iban descubriendo.

Historias naturales: 400 años de ilustración científica estará hasta el 23 de octubre

“Hay que comentar que muchas veces aquí vamos a encontrar que las y los científicos, que en ese entonces en los siglos XVI y XVII no se reconocían a sí mismos como tales, sino que se identificaban como exploradores, tuvieron que aprender estas técnicas para poder dejar registro de lo que estaban estudiando y que iban descubriendo en sus viajes”, explicó María Emilia Beyer.





Se destacan obras como: un rinoceronte ornamentado con armadura del artista alemán Alberto Durero grabado en madera, dibujos de las mariposas y los ciclos de vida de los insectos de la artista y exploradora Maria Sibylla Merian, un ave no voladora nativa de América del Sur, dibujada por John Gould y reproducida como litografía.

La exposición Historias naturales: 400 años de ilustración científica estará abierta al público en el museo Universum hasta el 23 de octubre de 2022, en donde también habrá talleres didácticos y conferencias sobre temas como ilustración científica, los naturalistas destacados, conservación de libros antiguos, la importancia de las colecciones científicas, entre otras cosas.

Universum está abierto al público los viernes, sábados y domingos en un horario de 10 a 17 horas. Cierre de la taquilla a las 16 horas.