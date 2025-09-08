Alerta en Tabasco tras masacre: Desaparecen seis menores tras ser sustraídos por presunto multihomicida

El área de Búsqueda de Personas Desaparecidas de la Fiscalía General de Tabasco activó la Alerta Amber tras la desaparición de seis menores que, según las primeras investigaciones, habrían sido sustraídos por Narciso Reyes Jiménez, alias ‘El Chicho’, señalado como presunto multihomicida.

El hombre, prófugo tras una masacre en el municipio Centla, se llevó a cuatro niñas y dos niños de sus domicilios en la ranchería Cañaveralito, tras presuntamente cometer el asesinato de cuatro personas.

¿Qué se sabe sobre la desaparición de los menores y múltiple asesinato en Centla?

La Fiscalía General de Tabasco confirmó que cuatro de los menores desaparecidos son hijos del presunto multihomicida y los otros dos, sus sobrinos. Este dato ha reforzado la alerta, ya que se teme que puedan estar en riesgo inminente.

Los primeros indicios indican que los seis menores presenciaron la masacre antes de ser llevados por la fuerza. Las víctimas infantiles son: Eliza Sofía (1 año), María Guadalupe (6), Reyna (5), Jesús (4), Jesús Guadalupe (7) y Estrella (16). Antes esta crítica situación, fueron activadas múltiples alertas amber para acelerar la búsqueda.

La dependencia reveló que Reyes Jiménez estuvo preso hace apenas tres meses por herir a su suegro durante una riña familiar, pero al recuperar su libertad habría cumplido su advertencia de cobrar venganza, perpetuando la doble tragedia. Entre sus víctimas estarían sus suegros y dos personas más.

El fiscal general de Tabasco, Óscar Tonatiuh Vázquez Landero, explicó en charla con los medios que la persecución del presunto multihomicida se extiende tanto por caminos terrestres como en cuerpos de agua de Centla. Subrayó que la zona, rodeada de manglares y canales que desembocan en el Golfo de México, dificulta la localización.

Ante ello, ya se coordinan acciones con fuerzas federales y con autoridades de Veracruz para reforzar el operativo y cerrar posibles rutas de escape.

La Fiscalía reiteró su llamado a la ciudadanía para aportar cualquier información que permita localizar a los niños y adolescentes, advirtiendo que cada dato puede ser crucial en esta emergencia.