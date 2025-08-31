¡Fuerte golpe al contrabando! Aseguran 10 toneladas de autopartes robadas tras cateo en la GAM, CDMX

En un fuerte golpe contra el grave delito de autopartes robadas en la capital y la Zona Metropolitana, autoridades de los tres niveles de gobierno aseguraron alrededor de 10 toneladas de piezas de vehículos en un operativo realizado en la colonia San Felipe de Jesús, en la alcaldía Gustavo A. Madero, CDMX.

Hallan desde puertas hasta faros tras operativo en la GAM

El cateo fue ejecutado por agentes de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) y de la Fiscalía General de Justicia (FGJ) de la Ciudad de México, con el respaldo de elementos de la Secretaría de Marina (SEMAR), la Guardia Nacional (GN) y la Policía Estatal del Estado de México; acción que respondió a múltiples denuncias ciudadanas de habitantes de la zona que alertaban sobre la venta de autopartes posiblemente robadas.

Durante las investigaciones, las autoridades implementaron trabajos de campo, vigilancia fija y móvil, así como recorridos de reconocimiento. Con los datos obtenidos, un juez autorizó el cateo del inmueble ubicado sobre avenida Gran Canal del Desagüe, donde se realizó el operativo sin uso de violencia y bajo estricto protocolo policial, respetando los derechos humanos y sin provocar afectaciones.

Entre lo asegurado por los agentes destacan puertas, cofres, faros, calaveras y otras piezas de diferentes marcas de vehículos. Varias de esas piezas corresponden a un automóvil con reporte de robo reciente en Ecatepec, Estado de México, ocurrido el pasado 27 de agosto.

El predio fue asegurado y resguardado, mientras se integran las diligencias correspondientes, mientras que las autopartes quedaron bajo custodia del Ministerio Público para dar seguimiento legal al caso.

Con este operativo, la SSC y la FGJ reiteran su compromiso de trabajar en coordinación con el Gabinete de Seguridad Nacional para combatir delitos de alto impacto y dar respuesta oportuna a las denuncias ciudadanas.

Robo de autopartes no da tregua en la CDMX

Este cateo se enmarca en un contexto alarmante: de 2024 a abril de 2025, el C5 ha recibido más de 11 mil 700 reportes por robo de autopartes en la Ciudad de México.

Las piezas más robadas son retrovisores (33.1%), faros (22.7%) y computadoras de automóvil (8.9%), cuyo alto valor las convierte en blanco fácil.

Las colonias más afectadas incluyen la Condesa, Narvarte y Polanco. En cinco años, se han abierto más de 53 mil carpetas de investigación por este delito.

Ante este panorama, operativos como el de Gustavo A. Madero son clave para frenar una práctica delictiva que parece no detenerse.

