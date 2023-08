“Saludos desde Washington”: Confunden a Yalitza Aparicio con Yahritza y Su Esencia

Tras la polémica que desataron los integrantes del grupo de música regional mexicana Yahritza y Su Esencia, algunos usuarios de internet han comenzado a reaccionar no sólo en contra de quienes interpretan “Soy el único”, sino también hacia la actriz oaxaqueña Yalitza Aparicio.

Cabe recordar que la agrupación se vio en problemas al criticar la comida mexicana, así como los sonidos de la capital del país. Durante una entrevista, Mando, el hermano mayor de los tres, mencionó que prefiere comer platillos preparados en Washington, Estados Unidos, de donde son originarios.

¿Qué dijeron Yahritza y Su Esencia?

“Pues a mí la neta no me gusta mucho la comida aquí, me gusta más en donde vivimos, allá en Washington; la neta le dan un sazón que sí pica y sabe bueno”, expresó el hermano mayor.

Mientras que Jairo destacó que sólo come pollo, “porque soy bien delicado”, además que prefiere comer alitas sin picante, porque tampoco le agradan las comidas picosas.

En tanto que Yahritza Martínez, la voz principal del grupo, destacó que al despertar en la Ciudad de México no le agrada, porque al levantarse “se escuchan los carros, las sirenas de los policías”, aunque destacó que la capital mexicana es un destino que “está bonito”.

¿Yalitza o Yahritza? En sus redes sociales las confunden

Sin embargo, en las redes sociales de Yalitza Aparicio, algunas personas parece que se han confundido de celebridad, ya que han dejado comentarios criticándola o atacándola directamente por hablar mal de la cultura mexicana, aunque ella no fue la autora de dichas frases.

Instagram @yalitzaapariciomtz. Critican a Yalitza Aparicio por declaraciones de Yahritza y Su Esencia.

“Ahora resulta que no te gusta México y la coca en bolsita”, La que no le gusta el ruido y solo come chicken”, “Saludos desde Washington”, son algunos de los comentarios que publicaron en su más reciente fotografía subida el 2 de agosto de 2023 en su perfil oficial de Instagram.

Cabe recordar que el trío Yahritza y Su Esencia, formado por Yahritza Martínez y sus hermanos Mando y Jairo, nacieron en la región de Yakima, en Washington, Estados Unidos, y en algún momento acompañaron a su padre a la pizca de manzana, actividad típica de la zona.