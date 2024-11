La ciudad de Valencia, en España, fue escenario de una masiva protesta el sábado 9 de noviembre de 2024, donde más de 125 mil ciudadanos se unieron para manifestarse contra el gobierno regional ante la tardía respuesta a las devastadoras inundaciones provocadas por la DANA (Depresión Aislada en Niveles Altos) que azotó la región a finales de octubre.

Los manifestantes, quienes dejaron de lado escobas y palas, levantaron pancartas con mensajes claros: “¡Mazón dimisión!” y “¡Nos mataste!”, en un acto que refleja la creciente frustración de los valencianos por la falta de acción gubernamental en un momento crítico.

¿Qué dicen los damnificados por la DANA en Valencia?

Los testimonios de los afectados por la DANA son desgarradores. David Rubio, un residente impactado por la tragedia, expresó su descontento: “El gobierno regional no avisó a tiempo de las inundaciones, no respondió a tiempo. No recibieron su ayuda del gobierno central a tiempo.”

Esta falta de comunicación y acción ha dejado a muchos sintiéndose abandonados y desprotegidos. Ángela Quadrilla, una estudiante que también participó en la protesta, afirmó: “Estamos vivos. No sé cómo. Y lo único que quiero decir es que este abandono y esta negligencia institucional se debe pagar.”

Las manifestaciones comenzaron de manera pacífica, pero al acercarse a la Plaza del Ayuntamiento, algunos grupos confrontaron a la policía, lo que resultó en más de 30 oficiales heridos y tres detenciones.

¿Cuáles son las consecuencias de la DANA en Valencia?

Las lluvias torrenciales causadas por la DANA que azotaron Valencia fueron las más intensas en 60 años, dejando tras de sí un saldo trágico de más de 220 muertos.

Cerca de 80 personas siguen desaparecidas en lo que constituye el diluvio más mortífero en un país europeo desde que las inundaciones de Portugal en 1967 causaron cerca de 500 muertos.

La indignación no solo se dirige hacia el presidente de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, sino también hacia el gobierno central liderado por Pedro Sánchez , quien ha sido criticado por no intervenir adecuadamente en la crisis.

Las autoridades locales han enfrentado acusaciones sobre su incapacidad para alertar a la población a tiempo. A pesar de que se emitió una alerta roja por condiciones meteorológicas adversas, muchos ciudadanos no recibieron notificaciones hasta horas después del inicio de las inundaciones.