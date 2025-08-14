Vales para útiles y uniformes escolares en Baja California: ¿Te toca? Monto exacto y fecha de entrega

La Secretaría de Educación Pública (SEP) de Baja California Sur anunció que, para este ciclo escolar 2025-2026, entregará vales de apoyo económico para útiles y uniformes escolares a estudiantes inscritos en escuelas públicas de nivel básico: preescolar, primaria y secundaria.

Fecha de entrega vales escolares BCS

La dispersión de estos vales comenzará el 25 de agosto a las autoridades escolares, mientras que la entrega a padres de familia será a partir del 1 de septiembre y podrán canjearse en comercios autorizados, cuyo listado ya está disponible en la página oficial de la SEP estatal: www.sepbcs.gob.mx.

¿De cuánto es el apoyo que dará la SEP BCS?

El monto varía según el nivel educativo:



$200 pesos para útiles escolares en todos los niveles.



$325 pesos para uniformes de alumnos de primaria.



$450 pesos para uniformes de estudiantes de secundaria.

Este recurso busca aliviar el gasto familiar en el regreso a clases, sobre todo en un contexto donde los precios de productos escolares han tenido incrementos.

¿Cuándo vence el plazo para canjear los vales?

La SEP informó que el plazo máximo para realizar el canje es el 24 de octubre de 2025. Después de esta fecha, los vales perderán su validez, por lo que se recomienda a madres, padres y tutores no dejarlo para el último momento.

¿Dónde se pueden canjear los vales?

Los vales se podrán utilizar en comercios previamente autorizados por la SEP, tanto para útiles escolares como para uniformes. Cada establecimiento participante está identificado con carteles oficiales y aparece en la lista publicada en el sitio web de la Secretaría.

¿Quiénes pueden recibir el apoyo?

El beneficio es para todos los estudiantes que estén inscritos en escuelas públicas de nivel básico en Baja California Sur. No es necesario realizar un registro adicional, ya que el padrón se genera a partir de las listas oficiales de las escuelas.

Este programa es una de las estrategias de la SEP estatal para garantizar que todos los niños y jóvenes cuenten con lo necesario para iniciar el ciclo escolar en igualdad de condiciones.

