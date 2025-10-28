Intentan linchar a jóvenes en Cuajimalpa tras el robo a un vecino

Dos jóvenes se salvaron de que los vecinos los intentaran linchar tras el robo de sus pertenencias a un hombre en colonia la pila, alcaldía Cuajimalpa, ambos intentaron huir a bordo de una camioneta, sin embargo, fueron retenidos por vecinos de la zona, quienes comenzaron a golpearlos.

Cabe mencionar que uno de los sujetos detenidos cuenta con una presentación ante ministerio público por delitos contra la salud en 2024.

Jóvenes se salvan de ser linchados en Cuajimalpa

Los hechos ocurrieron en la colonia La Pila, cuando los monitoristas del Centro de Comando y Control (C2) Poniente alertaron a los policías sobre una persona herida en la esquina de la avenida Monte de las Cruces y la calle Ángel de la Fuente.

Cuando los uniformados llegaron, encontraron a los dos jóvenes retenidos y golpeados por ciudadanos que los señalaron como responsables de despojar de su dispositivo móvil a un hombre de 43 años.

#BoletínSSC | #DETENIDOS | Resultado de las acciones para combatir la incidencia delictiva en la alcaldía @cuajimalpa_gob, oficiales de la #SSC resguardaron la integridad física y detuvieron a dos jóvenes que probablemente despojaron de sus pertenencias a un ciudadano.



Los… pic.twitter.com/91WzBc1G3p — SSC CDMX (@SSC_CDMX) October 28, 2025

Ante el intento de linchamiento, los oficiales aseguraron la integridad física de los implicados, solicitaron apoyo médico y realizaron una revisión preventiva, recuperando el teléfono móvil que el afectado identificó como suyo.

El joven de 19 años presentó una lesión por objeto cortante en el brazo derecho , sin requerir traslado hospitalario.

Los detenidos, de 21 y 19 años, junto con el vehículo y lo recuperado, fueron puestos a disposición del Ministerio Público, donde se definirá su situación jurídica. Cabe destacar que uno de los jóvenes ya contaba con antecedentes por delitos contra la salud en 2024.

Intentan linchar a sujeto por presuntamente quemar su casa en Monterrey

Lo que inició como un incendio en una vivienda de la colonia San Bernabé, al norte de Monterrey, Nuevo León, terminó en un intento de linchamiento.

El fuego inició alrededor de las 13:41 horas del pasado martes 7 de octubre, en el segundo piso de una casa ubicada sobre la calle Pez Tambor.

Pero una vez que se controló el fuego, los habitantes de la zona señalaron a Luis, de aproximadamente 35 años, como presunto responsable de iniciar todo el caos, lo que terminó en un intento de linchamiento.