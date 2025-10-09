¿Vecinos peligrosos? Intentan linchar a sujeto por presuntamente quemar su casa en Monterrey

Lo que inició como un incendio en una vivienda de la colonia San Bernabé, al norte de Monterrey, Nuevo León, terminó en un intento de linchamiento debido al enojo de los vecinos.

¿Qué pasó en la colonia San Bernabé en Monterrey?

El fuego inició alrededor de las 13:41 horas del pasado martes 7 de octubre, en el segundo piso de una casa ubicada sobre la calle Pez Tambor.

Los vecinos rápidamente reportaron el siniestro y bomberos municipales se trasladaron al lugar para controlar las llamas. Tras varios minutos de labores intensas, lograron sofocar el incendio y evitar que se propagara a viviendas cercanas.

Pero una vez que se controló el fuego, la situación tomó un giro inesperado, ya que los habitantes de la zona señalaron a Luis, de aproximadamente 35 años, como presunto responsable de iniciar todo el caos.

Intentan linchar a hombre; se presume que estaba bajo sustancias

Minutos después de que el siniestro fuera controlado, al menos tres hombres comenzaron a golpear a Luis con puños, patadas y objetos contundentes.

Al percatarse de que los signos vitales del sujeto estaban disminuyendo, probablemente por el humo inhalado durante el incendio, fue arrastrado varios metros y quedó tendido en la vía pública.

Si bien testigos aseguran que los agresores gritaban “¡eso le pasa a quien pone en riesgo al barrio!”, reportes extraoficiales indican que intentaron lincharlo porque Luis habría amenazado a una mujer que vivía en la casa junto con su bebé.

Además, se presume que se encontraba bajo los efectos de sustancias ilícitas, lo que presuntamente provocó que prendiera la vivienda llamas.

No se reportan detenidos tras incendio en Monterrey

Vecinos que no participaron en la agresión alertaron a la Fuerza Civil, que rápidamente acordonó la zona para evitar que la situación se saliera de control.

Más tarde, Protección Civil atendió al hombre lesionado y lo trasladó para recibir atención médica. Hasta el momento, no se reportan detenidos, y las autoridades continúan con la investigación para determinar la responsabilidad en el incendio y el paradero de los agresores.