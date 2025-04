Velasco rechaza rompimiento con Morena; advierte sobre candidaturas anticipadas

El coordinador de los senadores del Partido Verde, Manuel Velasco rechazó que haya una ruptura al interior de la alianza entre Morena, partido Verde y Partido del Trabajo.

Tras una segunda votación para elegir a 56 magistrados electorales locales, el político chiapaneco dijo que lo importante es que prevalezca la madurez y la unidad en torno al proyecto de la presidenta de México por encima de los intereses partidistas.

¿Qué pasa en el caso Andrea Chávez? Esto dijo Velasco

Así, Velasco descartó que la carta que enviará la presidenta Claudia Sheinbaum a la dirigencia de Morena para poner reglas claras y evitar actos anticipados de algunos aspirantes a particular en las campañas de 2027 sea evidencia del malestar que ha provocado la candidatura anticipada de Andrea Chávez.

“Yo creo que la presidenta ha sido muy clara. No particularizó sobre una persona en particular. Lo que la presidenta dijo es que se respeten los tiempos, que no se adelanten. Y es ahí donde mencionaba tu compañero que voy a mandar una carta para que se respeten los tiempos y no se adelanten los que van a ser candidatas o candidatos en el 2027. Y yo respaldo el llamado que hace la presidenta a que, como dicen en mi tierra, en Chiapas, calma coita que vamos ganando. Hay que respetar”, expresó.

El coordinador de los senadores del Partido Verde, Manuel Velasco rechazó que haya una ruptura al interior de la alianza entre Morena, Verde y PT, aunque coincidió con la presidenta Sheinbaum en el llamado a respetar reglas para evitar candidaturas anticipadas. pic.twitter.com/OablTWoIKS — Angel Gallegos (@gallegoso) April 9, 2025

Velasco niega enfrentamientos al interior del partido Morena

Velasco Coello descartó que haya un enfrentamiento y dijo que lo une un afecto con López Hernández, por lo que no considera oportuno hablar de cambios de coordinación en el grupo parlamentario de Morena en la cámara alta.

“Hay muy buena relación con ellos, tanto con la senadora (Chávez) con el senador (López). Hay buena relación y hay siempre una relación de amistad y de afecto con él. Somos paisanos el de Tabasco. Yo soy de Chiapas y por la colindancia nos decimos chiapasqueños”, expresó.

Finalmente, Manuel Velasco dijo que el Verde tiene cartas para jugar en la elección de San Luis Potosí, donde “hay perfiles de diputados federales, de diputadas federales, de secretarios, de senadores que pueden también participar en el proceso de sucesión del 2027".