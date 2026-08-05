México invita al Papa León XIV a visitar el país tras gira por América Latina en noviembre

El gobierno mexicano estendió una invitación al Papa León XIV para visitar el país, luego del anuncio de la próxima gira del pontífice por América Latina. La propuesta fue planteada durante la visita del secretario de Estado del Vatiano, Pietro Parolin, con motivo del 35 aniversario del restablecimiento de relaciones entre México y la Santa Sede.

Aunque la gira de noviembre contempla visitas a Argentina, Uruguay y Perú, la posible llegada del Papa a México sería un acontecimiento relevante para millones de fieles católicos.