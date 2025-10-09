Apocalipsis y esperanza: el húngaro László Krasznahorkai recibe el Premio Nobel de Literatura 2025

El Premio Nobel de Literatura 2025 le es otorgado al escritor húngaro László Krasznahorkai, quien ha sido reconocido por la Academia Sueca “por su obra visionaria que, en medio del terror apocalíptico, reafirma el poder del arte”.

Su literatura retrata un mundo al borde del colapso, en donde la belleza, la fe y el arte son los últimos refugios de la humanidad. Durante años, Krasznahorkai ha sido considerado uno de los autores europeos más influyentes gracias a su prosa densa, hipnótica y filosófica.

¿Quién es László Krasznahorkai? Nobel de Literatura 2025

Nacido en el año de 1954, en la ciudad de Gyula, en Hungría, Krasznahorkai saltó a la fama en 1985 con su novela “Sátántangó”, una obra monumental que fue adaptada al cine por el director Béla Tarr en una película de más de siete horas.

A lo largo de su carrera, el escritor húngaro ha explorado temas como la desesperanza existencial, la soledad y la resistencia del espíritu humano, convirtiéndose en una figura de culto en la literatura contemporánea. Entre sus obras más destacadas se encuentran La melancolía de la resistencia, Guerra y guerra y Seibo allá abajo.

László Krasznahorkai y su literatura que enfrenta el fin del mundo

La Academia destacó que su obra “combina una visión filosófica con una narrativa que desafía las estructuras convencionales del lenguaje”. En sus textos, el autor examina la caída de las civilizaciones, el caos social, además de la búsqueda de redención, en una mezcla entre lo poético y lo devastador.

Algunos expertos compraron su estilo, de frases extensas y atmósferas opresivas, con el de Franz Kafka y Samuel Beckett, pero con una sensibilidad propia del siglo XXI.

Un Nobel que celebra el poder del arte

El anuncio fue recibido con entusiasmo en el mundo literario, donde László Krasznahorkai es considerado un maestro de la escritura lenta y reflexiva, alejada de la inmediatez de la era digital.

El Premio Nobel de Literatura reafirma la relevancia de los autores que “desde la oscuridad” logran mostrar la luz del arte como acto de resistencia; ¿has leído alguna obra de Krasznahorkai? Tal vez su visión del fin del mundo sea justo lo que nuestra época necesita leer.