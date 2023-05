Hablar de Venezuela es hablar de sus víctimas del hambre y una terrible dictadura

Aunque usted escuche muy seguido, últimamente, el nombre de Venezuela, no es porque todo se arregló. Sigue siendo un país víctima de una de la más terribles dictaduras de los últimos años en América Latina.

Un camino que emprendió el fallecido Hugo Chávez y que continuó abriendo Nicolás Maduro.

Hace unos años, Caracas acaparaba titulares porque sus habitantes comían de la basura porque no había nada más. Pero no se deje engañar, la situación no ha mejorado.

Por eso, quiero contarle la historia de Manuel Arzolar. Un niño venezolano de 12 años que murió hace unos días por comer de la basura algo que muy probablemente estaba en descomposición.

Exactamente lo mismo que le ocurrió a su mamá el año pasado. Ella también falleció. Por eso, el padre de Manuel se hizo cargo de él y sus hermanos, y con lágrimas en los ojos repite una y otra vez: no tengo nada que darles.

El hambre azota a más de 6 millones de personas en Venezuela

La Organización de las Naciones Unidas (ONU) publicó el año pasado el informe “Panorama regional de la seguridad alimentaria y nutricional de América Latina 2022" y allí describió que al menos 6.5 millones de personas padecen hambre en Venezuela. El 4.1% de los niños menores de 5 años en el país presenta desnutrición aguda.

El papá de Manuel sale a diario a recoger vidrio y PET para cambiar por algunos bolívares, que al cambio apenas alcanza los 2 dólares. Y aunque las autoridades venezolanas, si es que se les puede dar ese título, digan que la economía creció el año pasado, también es cierto que los índices de pobreza extrema se dispararon.

Ciego el que no quiera ver.

Y entre esos ciegos, sordos y mudos está nada más y nada menos que Nicolás Maduro. Un hombre al que le interesa más seguir siendo un tirano, que enderezar el camino de la ya muy golpeada Venezuela.