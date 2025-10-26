¿Qué pasa si tomo un medicamento que caducó hace un año? El tiempo máximo que tienes

¿Son las 2 de la mañana, tienes un dolor de estómago y sólo encuentras una cápsula que ya pasó su fecha de caducidad? Suena tentador tomarla y tratar de que te alivie, pero ¿hay un riesgo al tomar un medicamento caducado hace un año? ¿Aún sirve?

El primer peligro es que realmente el medicamento haya perdido su eficacia, pero hay otros riesgos dependiendo del tipo de sustancia y cómo sea almacenado.

¿Qué pasa si tomo un medicamento vencido?

Según el portal especializado Healthline, los medicamentos caducados pueden tener una pérdida gradual de potencia, lo que significa que la dosis activa disminuye con el tiempo. Esto puede provocar que el tratamiento no funcione de manera adecuada, retrasando la recuperación o agravando la enfermedad.

En cuanto a la seguridad, algunos de los medicamentos pueden volverse tóxicos, algunos podrían causar efectos secundarios no deseados o infecciones si se trata de antibióticos en mal estado. Incluso pueden empeorar los síntomas de la enfermedad que los pacientes experimenten.

¿Sirve si tomo un medicamento que caducó hace un año?

Especialistas de la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA, por sus siglas en inglés) subrayan que la fecha de vencimiento indica el momento en que el fabricante garantiza la máxima potencia y seguridad del medicamento. Pasado ese tiempo, especialmente después de un año, no hay garantía de que conserve sus propiedades.

En algunos casos, medicamentos como antibióticos, insulina, o anticoagulantes pueden perder eficacia rápidamente después de la fecha límite, poniendo en riesgo el tratamiento. Por tanto, es fundamental evitar automedicarse con fármacos vencidos y consultar siempre a un profesional.

¿Cómo saber la vida útil de un medicamento?

La vida útil o fecha de caducidad de un medicamento está claramente indicada en el empaque, a veces acompañada de las letras EXP, Fecha de caducidad o Expiration date. Esta fecha se establece tras estudios de estabilidad que evalúan el tiempo durante el cual el fármaco mantiene su calidad bajo condiciones específicas de almacenamiento.

Vale la pena guardar los medicamentos en lugares frescos, secos y alejados de la luz, lo que puede ayudar a mantener su efectividad hasta la fecha marcada. Si dudas sobre si un medicamento está en buen estado, lo mejor es desecharlo correctamente y acudir a un especialista para obtener uno nuevo.

