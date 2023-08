Verificación vehicular en Puebla; inicia segundo semestre con reducción de multas

Este lunes 31 de julio vence el primer periodo extendido para la verificación vehicular en Puebla. De acuerdo con la Secretaría de Medio Ambiente, Desarrollo Sustentable y Ordenamiento Territorial de Puebla, los automovilistas que no cumplan con el trámite serán acreedores a sanciones y a multas de mil 751 pesos y 2 mil 340 pesos, cifras que no incluyen el pago de la verificación vehicular.

Asimismo, las autoridades ambientales han emitido una alerta para quienes cuenten con hologramas falsos, ya que se les van a retirar las placas de los vehículos y la tarjeta de circulación a los conductores infractores.

En este último día para realizar la verificación vehicular en Puebla, hubo automovilistas que se formaron desde las 21:00 horas del domingo. Hubo quien dijo no tener cita pero acudió con la esperanza de ser atendido.

Fuerza Informativa Azteca

“La desidia del mexicano, ya sabes, y a parte no había mucha economía y por eso también no habíamos venido hasta hoy. Se supone que si no pasas la verificación se tiene que dar una extensión de tantos días para volver a venir; me imagino que sí pasamos porque le acabo de hacer afinación esta semana"; comentó para Fuerza Informativa Azteca, Héctor Valdés, un automovilista que se formó una noche antes.

¿Cuál es la multa por no realizar la verificación vehicular en Puebla?

En el verificentro ubicado en la colonia Maravillas de la capital de Puebla, la fila de automóviles se extendió a la avenida Tecnológico y daba la vuelta hasta la Calzada Zaragoza. Una situación similar se vivió en la 24 Sur, donde los vehículos se formaron hasta la 43 Oriente.

En ambos casos, a los vehículos les colocaron un número en el parabrisas para identificar el orden en el que iban a ingresar a verificar. Y quienes no agendaron cita, se resignaron a pagar la multa.

“Venimos desde temprano, desde las 6 de la mañana. Apenas pasamos y nos dicen que no, que tenemos que tener un folio, una cita para poder verificar, que sin cita no se puede. Ahora sí que hay que pagar la multa o ir a otro verificentro para ver si es posible verificar"; dijo María Hernández.

Fuerza Informativa Azteca

Omar Barco es otro de los automovilistas que intentó verificar sin cita: “Asistimos y nos dicen que nos retiremos, que no va a haber lugar. Lo dejamos a la desidia como buen mexicano, ahora a esperar la multa, es lo único que va a quedar, que nos sancionen”.

Vehículos de todo tipo se formaron para realizar la prueba mecánica de detección de emisión de gases contaminantes, lo mismo automóviles que camionetas y hasta unidades del transporte público.

Al respecto, representantes de la Secretaría de Medio Ambiente, Desarrollo Sustentable y Ordenamiento Territorial de Puebla señalaron que a partir del 1° de agosto, quienes realicen la verificación vehicular extemporánea de forma voluntaria, van a pagar una multa de 311 pesos, pero de no ser así, las sanciones pueden ser de mil 751 pesos y de 2 mil 340 pesos.

#Boletín 🎥📰| El Programa de #VerificaciónVehicular tiene la meta de atenuar problemas generados por la contaminación de vehículos, por ello el gobierno presente de @SergioSalomonC determinó reducir el monto por pago de multa de 311 pesos.



La secretaria @BetyManrique explicó… pic.twitter.com/NGasf4AIJB — Secretaría de Medio Ambiente (@AmbienteGobPue) August 1, 2023

En cuanto a la cantidad de personas que han verificado, se estima que 5 de cada 10 habitantes en Puebla acudieron a cumplir con el proceso de verificación. Mientras que al menos 2 de cada 10 no lo hicieron y argumentaron falta de tiempo o contar con vehículo nuevo.

Asimismo, 3 de cada 10 automovilistas afirmaron que acudieron de última hora debido a la falta de citas; o bien, porque en una primera ocasión sus unidades no pasaron la prueba.

¿Cuándo inicia el próximo periodo para la verificación vehicular en Puebla?

De acuerdo con el calendario del segundo semestre de verificación vehicular, será este martes 1° de agosto que arranque la etapa correspondiente a este proceso para unidades con engomado color amarillo, terminación de placas 5 y 6; así como color rosa, terminación 7 y 8.

En tanto que los autos nuevos tendrán hasta 180 días de tolerancia para llevar a cabo su primera verificación. Si existen dudas sobre cómo hacer la cita para poder verificar, ésta se genera a través del sitio citasenlinea.puebla.gob.mx