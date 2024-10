Entrevista exclusiva: Verónica Barbosa revela a TV Azteca los detalles de su detención arbitraria en Puebla

¡Víctima de una detención arbitraria! Verónica Inés Barbosa Pérez, es una mujer de 49 años y proveniente de Tehuacán, quien recientemente se encontró un celular tirado en la calle; sin embargo, al querer devolverlo a su dueño, fue detenida por el supuesto delito de secuestro y en este proceso la terminan golpeando.

Víctor León Rueda, abogado de Barbosa Pérez , informó en redes sociales que finalmente la dejaron en libertad, pues el único crimen de su representada fue “su nobleza”. Durante una conferencia para medios, Verónica Inés contó que “Cuando me pusieron la bolsa, me golpearon en el estómago para que se me fuera el aire”.

#Entrevista | Verónica Barbosa fue liberada después de tres días de detención arbitraria por encontrar un celular y le acusaron erróneamente de #secuestro.



A pesar de su liberación, aún teme por su #seguridad y la de su familia, ya que sigue bajo investigación. #HechosAM |… pic.twitter.com/syPu8SX3Wx — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) October 23, 2024

Verónica Inés teme por su integridad física

Verónica Barbosa, esta mujer detenida y acusada de presunto secuestro, relató los detalles acerca de lo que vivió durante las horas que permaneció detenida, fueron prácticamente tres días en total; esto fue lo que le contó a las cámaras y micrófonos de Fuerza Informativa Azteca.

“Nunca me dijeron que yo estaba detenida, simplemente me dijeron que me llevaban a mi casa para corroborar cómo es que yo había podido hacer la llamada a la mamá del niño, del joven, en este caso es un joven. Yo le hice la llamada a la mamá del joven para decirle señora, yo tengo el teléfono, la señora lo sabe, la señora me ve sabe que yo le di mi nombre, mi dirección y le dije, yo tengo el teléfono de su hijo y se lo voy a entregar señora”, dice Verónica Inés Barbosa.

Verónica Inés Barbosa Pérez, contó que teme por la seguridad tanto de ella, como de su familia, pues, aunque ya fue liberada, sigue bajo investigación; ella denuncia que fue torturada, que le pusieron una bolsa en su cabeza y que la golpearon en el abdomen; todo durante los tres días que estuvo detenida de manera arbitraria, ya que injustamente la acusaron de secuestro.