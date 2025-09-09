Vicealmirante Manuel Roberto Farías es vinculado a proceso tras robo de combustible en Tamaulipas

Un juez federal ha vinculado a proceso a 10 personas, incluido el vicealmirante Manuel Roberto Farías Laguna, por su presunta participación en el delito de delincuencia organizada con el objetivo de cometer robo de hidrocarburos, conocido como huachicol fiscal. La noticia ha generado un gran impacto, pues Farías Laguna es sobrino de quien fuera secretario de Marina, Rafael Ojeda Durán, durante el sexenio de Andrés Manuel López Obrador (AMLO), lo que intensifica el escándalo.

Actualmente, se encuentra detenido en el penal del Altiplano, conocido por albergar a figuras de alto perfil.

El vicealmirante Manuel Roberto Farías Laguna y 9 marinos más fueron #vinculados a proceso por delincuencia organizada.



Se les acusa de permitir el ingreso de diésel a México sin pagar impuestos, simulando que era aceite, en operaciones en Tamaulipas, Colima, Sinaloa y CDMX.… pic.twitter.com/z3Kj2E1TM7 — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) September 9, 2025

Había denuncias de robo de combustible en Tamaulipas desde el 2023

Según lo revelado por el fiscal Alejandro Gertz Manero y otros funcionarios de seguridad, el almirante Ojeda Durán, durante su gestión, solicitó a la FGR que investigara las irregularidades dentro de la institución. Esta denuncia, realizada hace aproximadamente dos años, fue el punto de partida para la investigación que desmanteló la red criminal y que culminó con las recientes detenciones, incluyendo a su propio sobrino.

En total, fueron detenidas 14 personas, entre ellas tres empresarios, cinco marinos, un exmarino y cinco exfuncionarios vinculados al área aduanal y al decomiso histórico en marzo pasado en Tamaulipas de 10 millones de litros de diésel, un buque, 190 contenedores y vehículos para transportar el combustible.

*Información en desarrollo