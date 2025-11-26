¡Nadie se salva! Agentes de ICE arrestan a familiar de Karoline Leavitt, vocera de Trump

Bruna Ferreira, quien tiene un hijo de 11 años con Michael Leavitt (hermano de la vocera de Donald Trump, Karoline Leavitt), fue arrestada por agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).

La detención se produjo en Revere, Massachusetts, y Ferreira se encuentra actualmente en un centro de detención de ICE en el sur de Luisiana.

La noticia ha generado controversia dada la postura férrea contra la inmigración que caracteriza a la administración Trump, de la cual Karoline Leavitt es una figura muy controversial.

The mother of White House Press Secretary Karoline Leavitt's nephew is currently in ICE custody, after she was arrested for overstaying her visa, a source familiar with the matter confirms to News 9. When asked about the arrest, Karoline Leavitt told News 9 she has no comment. pic.twitter.com/khTjNVjiOI — WMUR TV (@WMUR9) November 26, 2025

Quién es el familiar de Karoline Leavitt al que arrestaron

Bruna Ferreira llegó a Estados Unidos junto a su familia desde Brasil cuando era una niña en 1998. La familia asegura que Ferreira vivió en el país casi toda su vida y ha mantenido su estatus legal a través del programa de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA).

Ella es la madre biológica de Michael Leavitt Jr., el sobrino de Karoline Leavitt, de 11 años, quien vive a tiempo completo con su padre (Michael Leavitt) en New Hampshire desde su nacimiento. A pesar de no vivir juntos, el menor mantuvo una relación con su madre.

Michael Leavitt manifestó que su única preocupación es el bienestar del menor, quien no ha podido hablar con su madre desde que fue detenida "hace varias semanas".

Woman with family connection to White House press secretary arrested by ICE in Revere | Click on the image to read the full story https://t.co/xiDYrjQhyx — WCVB-TV Boston (@WCVB) November 26, 2025

Abren cuenta de donaciones para familiar de Karoline Leavitt

La familia de Bruna Ferreira recurrió a una campaña de GoFundMe para solicitar donaciones que cubran los gastos legales de su defensa.

En el texto de la campaña, la familia describe a Bruna como una persona "trabajadora, amable" y que siempre se esforzó por "construir una vida estable y honesta" en el país que llama hogar.

Subrayaron que la ausencia de Bruna es especialmente dolorosa para su hijo, quien espera su regreso para las fiestas.

25 Investigates: Woman linked to White House spokeswoman Karoline Leavitt arrested by ICE in Revere https://t.co/5IdoE3TB6v — Boston 25 News (@boston25) November 26, 2025

Quién es Karoline Leavitt

Karoline Leavitt es conocida por ser una de las voceras del presidente Donald Trump. Su papel en la política la convirtió en una figura clave dentro del movimiento Republicano, defendiendo activamente las políticas de la administración Trump, incluidas las de inmigración.

Su relación familiar con una persona detenida por ICE y beneficiaria de DACA pone de manifiesto la compleja realidad de las leyes migratorias que afectan incluso a los círculos internos de los líderes políticos.