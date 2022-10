Una vidente le dijo a la familia que Rocío Aguilar está con vida

Las labores de búsqueda de la senderista regiomontana Rocío Aguilar Zamarripa se extendieron este martes hasta el municipio de Rayones Nuevo León.

Y es que a más de 72 horas ni los sobrevuelos en helicóptero, ni las casi 150 personas que están participando en la búsqueda vía terrestre han tenido éxito en conseguir una pista del paradero Rocío Aguilar Zamarripa quien es madre de tres hijos y abuela de una pequeña niña.

“La intención para nada es hacer ningún tipo de show lo único que quiero es encontrar a mi mamá" declaró en un video Alejandra Ruiz, hija de Rocío Aguilar Zamarripa.

Y mientras esto pasa mediante redes sociales Alejandra Ruiz, hija de Rocío Aguilar, señaló que su familia está desesperada y reveló que incluso una vidente los contactó y les dijo que la mujer desaparecida está viva, pero tiene golpes en la cabeza y el estómago y se encuentra cerca de una piedra lisa y un árbol grande, como un ahuehuete.

También la hija de Rocío Aguilar, Alejandra Ruiz públicamente mediante un video en Facebook solicitó apoyo a las autoridades de Nuevo León para intensificar la búsqueda de su madre.

Mientras tanto la fiscalía especializada en búsqueda de personas desaparecidas detectó que la última señal del teléfono de rocío se registró en un lugar lejano a la sierra “La Martha”, cercano a la carretera 57 y a la altura del poblado San Rafael y esto fue justo a las seis de la tarde, una hora antes de que se reportara su desaparición al sistema de emergencias 911.

“Ahorita se empieza a nublar y no sobrevoló ningún helicóptero, me comentan que hubo un problema con el piloto pero pues esa es por parte de Coahuila,” explicó Alejandra Ruiz, hija de la senderista desparecida, Rocío Aguilar Zamarripa de quien no hay noticias desde el sábado 8 de octubre por la tarde en la sierra de Arteaga, Coahuila.