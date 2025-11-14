El momento exacto en que un comando de al menos 11 elementos federales irrumpe en un domicilio particular en Santa María Xonacatepec, al nororiente de la capital de Puebla, quedó grabado en video.

La operación, ocurrida la mañana del pasado 12 de noviembre, muestra a los uniformados usando sus armas para forzar la entrada a la vivienda.

Este momento quedó captado en video, un metraje que fue facilitado a Fuerza Informativa Azteca (FIA) por un vecino, mismo que ha generado alarma entre los habitantes, mientras las autoridades federales y estatales ofrecen respuestas contradictorias.

VIDEO: Así fue la irrupción de fuerzas federales en una casa de Puebla

Las imágenes de la cámara de vigilancia son claras. Primero, llega una patrulla de la cual descienden 8 elementos de Seguridad Nacional. Uno de ellos se aproxima al zaguán (puerta metálica) de la casa y comienza a golpearlo con su arma larga para abrirla.

Una vez que logran ingresar, aparece una segunda patrulla en escena, de la cual bajan otros 3 elementos que también entran al domicilio.

Los uniformados permanecieron al interior de la vivienda durante 1 minuto y 30 segundos. Tras salir y abordar sus unidades, los habitantes de la casa salen visiblemente confundidos. En total, la presencia de los elementos en esa calle duró 2 minutos con 53 segundos.

🚨 Cámaras de vigilancia captaron el ingreso forzado de agentes federales a una vivienda en Santa María Xonacatepec, #Puebla.



Ocho elementos golpearon el zaguán con un arma y permanecieron dentro por 2:53 minutos. También revisaron vehículos en la zona.



⚠️ Autoridades… pic.twitter.com/ncceavDBFs — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) November 14, 2025

Autoridades se deslindan de la irrupción en casa de Puebla

A pesar de la contundencia del video y de que los elementos también realizaron revisiones a vehículos en otros puntos de Xonacatepec, ninguna autoridad ha esclarecido la naturaleza del operativo.



El enlace de comunicación de la dependencia de seguridad federal en la región Puebla afirmó “no tener conocimiento de lo ocurrido” y no dio más detalles.

en la región Puebla y no dio más detalles. Por su parte, la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) Estatal se deslindó del hecho, informando que se trató de “seguridad perimetral a cargo de los elementos federales” y que es dicha dependencia la que debe proporcionar la información oficial.

Hasta el momento, ninguna autoridad ha justificado legalmente por qué 11 de sus elementos irrumpieron con violencia en un domicilio particular.