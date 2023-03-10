VIDEO: Niño de 3 años salva a su hermano de asfixiarse con un objeto
¡Como todo un héroe! Un niño de tres años de edad salvó a su hermano menor de asfixiarse luego de que éste se metió un objeto pequeño en la garganta.
Un niño de tres años de edad se convirtió en un héroe al salvar a su hermano menor de asfixiarse con un objeto pequeño que el menor se metió a la boca. El momento quedó grabado en un video que después fue compartido en redes sociales.
El clip fue compartido por la cuenta de TikTok @gracewatkins5448 y en poco tiempo se volvió viral, debido a la hazaña del pequeño de tres años, pues gracias a su rápido actuar el momento solo quedó en un susto.
La mujer compartió el video con el siguiente texto: “Cuando tu hermano de tres años se las arregla para ser un hermano mayor”.
Niño salva a su hermano de asfixiarse
En las imágenes se pudo ver al niño de tres años bailando con un aro; su hermano menor se asomó a la cámara después de introducirse un pequeño objeto en la boca.
Cuando el niño se dio cuenta de inmediato dejó su aro, se acercó a su hermano, le metió los dedos a la boca y logró sacarle lo que tenía obstruyendo la garganta de su hermanito, evitando así que éste se asfixiara.
Acto seguido, el niño de tres años le mostró a su mamá el objeto. La mujer se encontraba detrás de los menores, sin embargo no se percató de lo que pasó, hasta que su hijo mayor le mostró el juguete.
Este video es una muestra de que un pequeño descuido puede terminar en una tragedia cuando se trata de menores de edad, por lo que se vuelve un recordatorio a los padres para que no pierdan de vista a sus hijos.