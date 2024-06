¡Sin respeto por la ley! Abogado explotó contra vigilante de la tercera edad y le propina brutal golpiza

En Saltillo, Coahuila, la madrugada del domingo 16 de junio, un vigilante de la tercera edad del ‘Fraccionamiento Portales’ fue agredido brutalmente por uno de los residentes que explotó en cólera por una simple recomendación.

Imágenes registradas por una cámara de vigilancia y que posteriormente fueron compartidas en redes sociales muestran cómo el inquilino, identificado como José Luis Dena, y de profesión abogado, golpea en varias ocasiones al guardia de la unidad habitacional.

¿Qué detonó la agresión?

Todo comenzó cuando don Pedro, de 72 años, le dijo al residente que la próxima vez que quisiera entrar lo hiciera por la entrada del fraccionamiento y no por la salida, puesto a que a él le llamaban la atención como vigilante.

Esta situación enfureció a José Luis, quien puso a don Pedro de rodillas para que le pidiera perdón y después lo golpeó a puño cerrado, todo quedando grabado por una cámara de seguridad.

Una de las vecinas llamó a emergencias, pero el agresor huyó. El vigilante, quien además padece una discapacidad, perdió dos piezas dentales y fue trasladado a un puesto de socorros para curar sus heridas; posteriormente, acudió a las instancias correspondientes y levantó la denuncia.

Un junior prepotente y asqueroso que reside en el fraccionamiento portales de #saltillo en el estado de #coahuila golpeó brutalmente al vigilante de 72 años solo porque le pidió que entrará por el lugar correcto.



Gremio de abogados en Saltillo muestra su postura; ¿qué dijeron?

El presidente del foro de abogados de Saltillo, Javier Laureano, condenó las agresiones que protagonizó uno de sus agremiados de nombre, José Luis Dena, al golpear a un vigilante de la caseta del fraccionamiento de los portales, donde tiene su domicilio. El presidente del foro señaló que no apoyaran legalmente la defensa de Dena y que turnaran el caso a la comisión de honor y justicia para su futura expulsión.

“Nosotros no respaldamos ese tipo de acciones, si no al contrario, estamos a favor de la ciudadanía. Que se cometa este tipo de injusticias no por ser abogado va a quedar impune, se lo vamos a turnar a la comisión de honor y justicia y ellos ya van a decidir cuál va a ser la sanción que se le va a imponer a este compañero; sería una amonestación, una suspensión o hasta la expulsión de nuestra asociación”, detalló Javier Laureano.