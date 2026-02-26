Paliza indignante en secundaria de Veracruz; alumno golpea a una estudiante (VIDEO)

Un video que se ha vuelto viral encendió la molestia en la zona conurbada Veracruz – Boca del Río. En las imágenes se observa como un alumno golpea a una estudiante dentro de un plantel identificado como la Escuela Secundaria Técnica Industrial (ESTI) 26.

¿Qué pasó en la ESTI 26 de Veracruz?

En la grabación se aprecia cómo el presunto agresor —también estudiante— lanza varios puñetazos contra la jovencita mientras otros alumnos miran, algunos incluso lo animan entre risas y otros más sacan el celular para grabar.

Tras varios segundos, algunos compañeros intervienen y logran separarlo. Sin embargo, el video también muestra que el joven continúa con actitud intimidatoria: señala con el dedo a la menor y le lanza amenazas verbales.

En redes sociales, algunos usuarios aseguran que la menor habría iniciado el conflicto. Aun así, la mayoría coincide en que nada justifica el nivel de violencia que se observa en el video.

Padres denuncian falta de vigilancia en secundaria Veracruz

A raíz de la difusión del caso, comenzaron a circular otros videos de riñas dentro del mismo plantel, lo que desató críticas por la supuesta falta de supervisión escolar.

Incluso trascendió que algunos estudiantes habrían sido amenazados por autoridades escolares tras compartir el video de la agresión. Esta versión no ha sido confirmada oficialmente, pero aumentó la molestia en redes sociales.

Hasta ahora, ni autoridades educativas ni instancias de seguridad han emitido una postura pública sobre lo ocurrido en la ESTI 26.

Violencia escolar en México: más de mil menores atendidos en 2024

De acuerdo con la Red por los Derechos de la Infancia en México (REDIM), con base en los Registros de Lesiones 2010-2024 de la Secretaría de Salud, durante 2024 un total de 1,058 niñas, niños y adolescentes de entre 1 y 17 años fueron atendidos en hospitales del país por violencia física ocurrida en escuelas.

Las cifras revelan que el 36.5% de las víctimas eran mujeres y el 63.4% hombres. Además, dos de cada tres casos correspondieron a adolescentes de entre 12 y 17 años (66.2%).

Por otro lado, el 28.8% de las víctimas tenía entre 6 y 11 años, mientras que el 5% eran niñas y niños de 1 a 5 años.

Estos datos reflejan que la violencia escolar no es un hecho aislado y que el problema impacta principalmente a adolescentes, justo en la etapa de secundaria, nivel al que pertenece el plantel donde ocurrió la agresión en Veracruz.

Mientras el video sigue circulando, la exigencia principal en redes sociales es clara: que la escuela y las autoridades educativas den una explicación y tomen medidas.

Padres de familia piden protocolos claros contra la violencia, mayor vigilancia dentro del plantel y garantías de seguridad para los estudiantes.

Por ahora, el silencio oficial solo ha alimentado la indignación.