VIDEO: AMLO dice respetar a Santa, pero su cariño está con Los Reyes

El presidente Andrés Manuel López (AMLO) presumió en su conferencia de prensa los regalos que la gente le lleva a Palacio Nacional y aseguró que respeta a Santa Claus, pero su cariño está con los Reyes Magos.

“Ahora me trajeron un muñequito, ya ven que dicen que yo no quiero a Santa, que soy tan anti extranjero, que no quiero a Santa y me sacaron un muñequito”, dijo el presidente de México al acabar su intervención Octavio Romeo Oropeza, director de Petróleos Mexicanos (Pemex).

Qué parezco a Santa, aunque la verdad, la verdad, le tengo respeto a Santa, le tengo mucho cariño a Los Reyes Magos, porque en nuestros pueblos, en nuestros tiempos era Melchor, Gaspar y Baltazar.

#EnLaMañanera | El presidente @lopezobrador_ presumió algunos regalos que le han hecho y aclaró que le tiene mucho respeto a Santa Claus

AMLO presumió a los reporteros presentes en Palacio Nacional un cilindro de gas bienestar y un camión e incluso bromeó con el director de Pemex sobre si ya lo había visto.

- ¿Ya lo habías visto Octavio? -le pregunta el presidente de México al director de Pemex.

- No.

- Quiere uno él -responde el canciller Ebrard.

- Yo quiero uno - agrega Octavio, lo que provoca la risa de AMLO.

El presidente de México dijo que la gente, el pueblo le lleva muchos regalos a Palacio Nacional, como los muñequitos elaborados con fieltro y el último que recibió fue vestido de Santa.

¿Qué le pidió AMLO a Santa?

El presidente López Obrador pidió a Santa que todos los mexicanos estén felices, que la gente no sufra y que nadie esté triste.

Que todos estemos contentos, que le demos gracias a la vida al creador, deseo que haya mucha felicidad en todos los hogares, que las reuniones se hagan con cuidado, pero que sí es muy importante vernos, es algo bellísimo.

#EnLaMañanera | El presidente @lopezobrador_ expresó sus deseos para estas fechas y sugirió que es tiempo de reunirse este 24 y 25 de diciembre después de que el año pasado se pasó en confinamiento

El presidente AMLO dijo que concluye mañana concluye actividades y regresa el lunes a Palacio Nacional.

“En mi caso, terminamos mañana, no vamos a rayar, mañana sí estamos y el 24 no y nos vemos el lunes, para que programen”, dijo el jefe del Ejecutivo.