¡De no creerse! Así asaltaron local de celulares en menos de 30 segundos en Puebla

La tranquilidad de la colonia Galaxia Bosques de Amalucan, en Puebla, se vio interrumpida por un violento asalto a un local que duró apenas unos segundos.

Dos hombres armados entraron a un negocio de artículos para celulares y, bajo amenazas, despojaron a todos de sus pertenencias. El video de las cámaras de seguridad ya es viral y ha despertado el miedo entre los comerciantes de la zona.

Roban local en menos de 30 segundos

Todo sucedió en un parpadeo. Según las imágenes captadas por el sistema de vigilancia, los dos delincuentes entraron al local con el rostro cubierto para evitar ser identificados.

Mientras uno de ellos apuntaba con una pistola al encargado del mostrador, el otro se encargaba de someter a las demás personas que estaban en el sitio.

Captan en VIDEO el momento exacto en que sujetos armados asaltan un negocio en Amalucan.

Roban celulares y pertenencias en negocio de Puebla

Los delincuentes no perdieron el tiempo. Uno de los sujetos le exigió al joven del mostrador que entregara los equipos de telefonía que tenían a la venta. Al mismo tiempo, su cómplice bolseó a otros dos jóvenes que estaban dentro de la tienda, quitándoles sus propios celulares.

Una vez que tuvieron los dispositivos en sus manos, salieron corriendo y escaparon con rumbo desconocido.

¿Hubo heridos tras asalto en Puebla?

Afortunadamente, tras el reporte de los hechos, no se informó sobre personas lesionadas físicamente. Sin embargo, el impacto emocional para los empleados fue grande, ya que fueron encañonados a plena luz del día.

Este tipo de robos bajo la modalidad de "ataque rápido" se ha vuelto una preocupación constante para quienes trabajan en el oriente de la ciudad de Puebla.

Robo a mano armada a negocio de Galaxia Bosques de Amalucan, Puebla queda grabado en video.

Vigilancia bajo la lupa en el oriente de Puebla

Este atraco ocurrió en la zona oriente de la capital poblana, un sector donde los vecinos exigen mayor seguridad.

Tras la difusión masiva de este video, las autoridades han señalado que por fin incrementarán la vigilancia en los alrededores para tratar de frenar este tipo de delitos que afectan a los pequeños comercios.

La importancia de la evidencia en video

Las imágenes captadas por el sistema de seguridad son ahora la pieza clave para la investigación. Las autoridades ya cuentan con el material donde se observa el modus operandi de los responsables.

Se espera que la difusión de estas capturas ayude a identificar a los involucrados para que el asalto en Galaxia Bosques de Amalucan no quede impune.