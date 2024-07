VIDEO: Joven es asesinado frente a su padre por grabar un asalto en la México-Pachuca

El joven copiloto de una camioneta de transporte de carga fue asesinado a balazos porque grabó con su celular el vehículo de unos delincuentes que pretendían asaltarlos a él y a su papá cuando circulaban sobre la Autopista México-Pachuca, en el Estado de México. Los datos oficiales indican que se trató de un intento de robo a transportista.

Los hechos ocurrieron el 28 de junio en un tramo de la carretera federal, en dirección a Tizayuca, a la altura de Ojo de Agua. El video que circula en redes sociales fue grabado por la víctima, hijo del transportista.

El papá le pidió grabar a los delincuentes

En éste se observa que un delincuente encapuchado y con sudadera caminó frente a la camioneta de las víctimas y subió a la parte trasera de un automóvil color negro, de vidrios polarizados, que los había detenido. Ambos vehículos estaban estacionados en el acotamiento.

Cuando los delincuentes avanzaron uno de los pasajeros de la camioneta le dijo a su acompañante, al parecer su hijo, que los grabara con el celular.

- Padre: Grábalos.



- Hijo: Sí

- Padre: Grábalos, grábalos, grábalos. Así cómo van pasando, chingue su madre.

Sujetos se les emparejaron y dispararon

Es la conversación entre el padre y su hijo que se escucha en la cabina de la camioneta color blanco de las víctimas.

La camioneta rebasó al automóvil de los asaltantes cuando este circulaba a baja velocidad invadiendo el acotamiento. Segundos después, el celular grabó al automóvil negro que aceleró para alcanzarlos. Las imágenes son vistas desde el espejo lateral derecho.

Cuando el automóvil negro se les emparejó por el lado derecho se escuchan disparos, el vidrio de la ventana de la camioneta se estrelló y el celular se cayó sin permitir ver qué pasaba.

Los… pic.twitter.com/J7MSJ9WmIt — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) July 2, 2024

Joven quedó malherido tras ataque a balazos

Enseguida se oyeron los gritos del padre al darse cuenta que su acompañante estaba herido y no respondía.

- Padre: Órale hijo, no mames, no mames le acaban de pegar. No, no, no, noooo. Hijo, hijo, auxilio, auxilio, auxilio. Hijo, no hijo no, no papá, no papá no. No mi amor, no. No puede ser, no.

En el video se escucha la voz de una mujer que se acercó y solicitó que alguien pida una ambulancia mientras se escuchaba que el padre golpeaba el vehículo de impotencia y coraje.

- Padre: Papito, no por favor. Una ambulancia por favor. No puede ser, no puede ser. Rápido. Está vivo, está vivo mi hijo. Espérate, Chuchín, no te duermas, no te duermas.

Segundos después se escuchó una sirena que se aproximaba.

¿Intento de robo o “montachoques”?

La Fiscalía General de Justicia del Estado de México tomó conocimiento de los hechos cuando el lesionado fue ingresado a un hospital en Tecámac.

-Respira papá, respira Chuchín. Fueron las últimas palabras que se escuchan en la grabación.

Chuchín murió y se inició la carpeta de investigación por el delito de homicidio doloso. Respecto al motivo por el que los interceptaron hay dos líneas de investigación, la primera que indica que se trató de un intento de robo a transportistas y la segunda que sugiere que los delincuentes eran unos montachoques.