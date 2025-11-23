Patrulla de la GN involucrada en fuerte accidente en Zamora, Michoacán; reportan 3 muertos

Al mediodía de este domingo 23 de noviembre se registró un accidente múltiple en Zamora, Michoacán, dejando como saldo preliminar 3 personas muertas y varios heridos.

El choque ocurrió a la altura de la entrada del puente de Palo Alto, donde varios vehículos terminaron involucrados, entre ellos una patrulla de la Guardia Nacional.

Choque múltiple en Zamora deja muertos y varios lesionados

Reportes preliminares señalan que el percance se habría originado luego de que un motociclista fuera atropellado, lo que desencadenó la carambola.

El hecho ocurrió sobre la avenida Madero Norte, a la altura del puente Palo Alto, donde también quedaron dañadas una camioneta de la Guardia Civil, una unidad particular color guinda, una bicicleta y una motocicleta.

Elementos de emergencia y corporaciones de seguridad acudieron de inmediato para atender a los lesionados y realizar las primeras diligencias que ayuden a esclarecer el accidente.

Hasta ahora no se ha confirmado la cifra de muertos, por lo que se espera que en las próximas horas las autoridades emitan un informe actualizado.

¿Qué se sabe de las victimas del accidente en Zamora?

Versiones extraoficiales indican que entre las víctimas se encuentra una mujer y dos menores que viajaban en una de las unidades involucradas en el accidente; sin embargo, hasta el momento Protección Civil no ha dado a conocer más detalles.

Información en desarrollo...

