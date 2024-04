¡Un lindo gatito! Captan a un cachorro león viviendo en una azotea de Jalisco

Un cachorro león se ha convertido en la principal atracción, pero también en el miedo de decenas de habitantes de la colonia Insurgentes de Guadalajara, Jalisco. Desde hace meses el leoncito habita en la azotea de una casa en compañía de dos perros, con los que constantemente se les ve jugando, lo que ha llamado la atención de los vecinos.

El leoncito vive en compañía de un chango y un cocodrilo

El felino se encuentra a la vista de cualquier persona que transite por la calle Marcelino Rentería, tal como lo puede constatar uno de los vecinos de cachorro: “A veces lo tienen ahí en la azotea antes de que pusieran esa sombra”. Pero, eso no ha sido lo único alarmante para los vecinos, ya que también se la ha visto en compañía de un chango y un cocodrilo.

“Mi esposa es quien lo ha visto, que hasta se pelea con el perro que está ahí, si sé que ahí lo tienen y un cocodrilito también”, declaran algunos vecinos más.

Vecinos temen porque el cachorro león vive cerca de un jardín de niños

Los habitantes de esta zona no solo temen por su seguridad, sino también por la de los menores, ya que a unos cuantos metros de la casa en donde se encuentra este cachorro de león también está un jardín de niños: “Del changuito no sé, pero creo dijeron tienen un cocodrilo, pero si está en la cochera a mi sí me da miedo porque igual se puede salir o algo”.

Pese a que la policía de Guadalajara tuvo conocimiento de este felino y comprobaron que, efectivamente, radica en un domicilio particular de Jalisco, la situación no fue suficiente para que se optara por trasladarlo a un santuario para así mejorar su salud.

Miguel Castellanos, Policía de Guadalajara, argumentó que se hizo el llamado a Profepa y a Proteccion Animal del Ayuntamiento de Guadalajara para verificar su situación de salud y si estaba en un hábitat adecuado, por lo que dependerá del análisis si el leoncito será trasladado a otro sitio.