Investigan veracidad del video donde aparece presuntamente “El Chueco”

Este día comenzó a circular por distintas redes sociales un video donde aparece un sujeto vestido de blanco,con el rostro parcialmente cubierto y gorra, el hombre dice ser: José Noriel Portillo Gil , alias “El Chueco”, en el video de poco más de seis minutos el individuo relata los hechos ocurridos en Cerocahui el pasado 20 de junio, donde dos sacerdotes jesuitas fueron asesinados al interior de la iglesia de la comunidad, y del cual se deslinda, este video ya está siendo investigado por la Fiscalía del Estado para saber su veracidad.

Dice que fue un joven el que cometió el crimen

El sujeto relata que estaba de paso por la zona cuando escuchó los balazos, él ingresa a la iglesia y se percata de que hay un joven haciendo detonaciones en el interior del recinto religioso, y ve a dos personas tiradas en el suelo, se trata de los dos sacerdotes jesuitas asesinados, así lo describe durante los primeros dos minutos del video:

” Buenas ciudadanos, me presento, soy José Noriel Portillo Gil, y vengo hablarles sobre el caso que se me está acusando que pasó en Cerocahui, Urique, Chihuahua , vengo a decirles una parte de lo que pasó en realidad ahí, yo sé que se me está acusando a mi, dicen que yo fui, pero ahi va, yo andaba en Cerocahui dando al vuelta cuando en eso escuché unos balazos rumbo a la iglesia y lo que yo hago es dar la vuelta, me paro enfrente de la iglesia, cuando estoy enfrente de la iglesia me bajo, me metó sobre la iglesia corriendo y cuando voy entrando a la iglesia lo primero que yo miro , miro a un chavalo con la pistola en la mano, entonces yo le grito, hey wey, ¿ Que estás haciendo?, ¿Que rollo contigo?, ¿ Que ondas agarras ?, porque yo pienso que el chaval no está tirando balazos no más al aire ahí dentro de la iglesia, me voy acercando junto a el y cuando voy llegando lo primero que miro , miro unos tirados en el piso, y es cuando digo otra vez, hey compa, ¿Que vergas estás haciendo? , ¿Por qué hicistes esto?, a ver loco, entonces lo que yo hago voy conozco a los chavalos ahí los que están adentro ahi tirados, les pongo la mano en la nuca y la otra mano en el cuello, para ver si están vivos y darles auxilio y ver si tienen pulso y nada y les pongo la mano en la muñeca, entonces ya de ahí no hubo nada que hacer ya están fallecidos ”

Fiscalía del Estado investiga video

Luego de darse a conocer este video, Carmen Portillo encargada del área de Comunicación Social de la Fiscalía General del Estado de Chihuahua, informó que ya se realizan las indagatorias pertinentes para saber la autenticidad del video y sobre todo de donde provino, así lo confirma Carmen Portillo:

” Fiscalia General del Estado y el Ejército Mexicano llevan cabo una revisión y un análisis exhaustivo en torno a ese video que ha estado circulando, en cuyo contenido aparece una persona que se ostenta como el generador de violencia José Noriel Portillo Gil , alias “El Chueco”, es importante mencionar que ambas corporaciones están trabajando de manera coordinada, primeramente para revisar la procedencia de este contenido y por otro lado checar la veracidad del mismo, lamentamos profundamente la reproducción y como este tipo de material pues pretender desestimar los esfuerzos que los tres órdenes de gobierno, estamos llevando acabo para brindar seguridad a la sociedad chihuahuense “