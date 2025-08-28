Un choque entre un motociclista y aun automovilista en pleno Centro Histórico de la Ciudad de México (CDMX), no terminó de la mejor manera, pues uno de los involucrados golpeó al grado de noquearlo para luego huir.

En redes sociales circuló un video que muestra el momento en que sobre avenida 20 de Noviembre, a la altura del Hospital de Jesús, un motociclista se estampa en la parte trasera de un automóvil al cambiar de carril, pero la situación escaló.

VIDEO: Golpean a conductor tras choque en el Centro de CDMX

Una cámara que iba instalada en el automóvil iba grabando el exterior. Como se aprecia en el video, los hechos ocurrieron este miércoles 27 de agosto de 2025, cerca de las cuatro de la tarde. El choque ocurrió cuando el automóvil frena y la motocicleta, quien parece se distrajo, se estampa en la defensa y cajuela.

El conductor del automóvil se baja para ver el daño que recibió el carro, pero el sujeto que tripulaba la motocicleta, comienza a discutir con él. No obstante, el motociclista le dio un puñetazo en el rostro y huyó.

En un #video que circula en redes sociales se observa cómo un sujeto se distrae y choca con la parte trasera de un taxi, en la #CDMX



El afectado se baja a hacer el reclamo y tras cruzar algunas palabras, recibe un puñetazo en el rostro. El agresor de dio a la fuga.… pic.twitter.com/pk8gjX9vBo — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) August 28, 2025

Identifican en redes sociales a supuesto agresor de conductor en CDMX

Luego de golpearlo, se retira. Por estos hechos, la policía de la CDMX no recibió denuncia alguna, pero las autoridades ya investigan el caso para la identificación del sujeto, de acuerdo con fuentes consultadas por Fuerza Informativa Azteca (FIA).

Aunque usuarios de redes sociales relacionan al agresor con un hombre que amedrentó a un joven motociclista que se negó a pagarle por estacionar su vehículo en la calle en una zona apartada. Del estado de salud del conductor golpeado no se conocen más detalles, así como la ruta de escape del agresor.