Video del momento en el que encuentran al minero atrapado en la mina Santa Fe en Sinaloa

Un video que ya circula en redes muestra el momento exacto en que rescatistas sacan con vida a un minero que pasó 14 días atrapado a más de 300 metros de profundidad en la mina Santa Fe en El Rosario, Sinaloa. La escena ha sido descrita por muchos como un verdadero milagro.

Se trata de Francisco Zapata Nájera, de 42 años, quien fue localizado dentro de la mina “Minerales de Sinaloa”, en el municipio de El Rosario, luego del derrumbe ocurrido el pasado 25 de marzo.

¿Cómo fue el rescate del minero atrapado en Sinaloa?

El hallazgo ocurrió cerca de las 13:55 horas del martes 7 de abril, cuando buzos del Batallón de Atención a Emergencias del Ejército lograron ubicar a Zapata con vida en el interior de la mina.

Durante varios días, los rescatistas realizaron inmersiones para explorar las zonas colapsadas, una tarea complicada por las condiciones del lugar. Fue así como hoy 8 de abril, finalmente lograron dar con el minero, quien se encontraba con signos de deshidratación, pero consciente.

Tras ubicarlo, el equipo comenzó de inmediato a brindarle apoyo con agua, alimento y oxígeno para estabilizarlo antes de iniciar la extracción.

Cerca de las 14:00 hrs, tras 14 días atrapado a 300 metros de profundidad, el 7 de abril fue localizado con vida Francisco Zapata Nájera, de 42 años, por buzos del Batallón de Emergencias del Ejército en El Rosario, #Sinaloa.



Zapata es uno de los cuatro mineros atrapados en la… pic.twitter.com/Is70LpvCw6 — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) April 9, 2026

El momento del rescate del minero: así hablaron con Francisco Zapata

Uno de los momentos más impactantes quedó grabado en video: el primer contacto entre los rescatistas del Ejército y el minero atrapado. En medio de la oscuridad y el silencio de la mina, se escucha cómo los elementos intentan tranquilizarlo y confirmar su estado de salud:

“¿Qué tal? Ejército mexicano. Batallón de Atención a Emergencias. ¿Cómo te llamas?”.

“Francisco… Francisco Zapata”, responde el minero.

“Muy bien, Zapata. Venimos a tu ayuda. ¿Cómo te sientes?”.

“Bien, bien”, contesta con voz cansada.

Los rescatistas continúan dándole ánimo: "Todo va a estar bien, te vamos a sacar de aquí… ten fe, aquí estamos… tranquilo”.

Durante la conversación, también le explican el procedimiento para poder sacarlo con vida: “Ahorita te vamos a enseñar cómo sale el equipo de buceo… vamos a instalarte tu equipo”.

El diálogo muestra no solo la tensión del momento, sino también la calma con la que los rescatistas manejaron la situación para mantener consciente y estable al minero.

Buzos del Batallón de Atención de Emergencias del Ejército Mexicano rescatan a minero en el municipio de El Rosario, Sin.



A las 1355 horas del 7 de abril de 2026, un equipo de buzos de rescate del Batallón de Atención a Emergencias del Ejército, localizó con vida a Francisco… pic.twitter.com/A8661sEHlr — @Defensamx (@Defensamx1) April 9, 2026

Traslado urgente: así sacaron al minero de la zona de riesgo en Sinaloa

El rescate no terminó con el hallazgo. Sacarlo de la mina fue otro reto que requirió precisión y rapidez. El personal logró extraerlo completamente hacia la entrada de la mina. Una vez fuera, recibió atención médica de emergencia para estabilizar su estado de salud.

Posteriormente, elementos de la Fuerza en Situación de Alerta realizaron su traslado aéreo en un helicóptero Black Hawk de la Fuerza Aérea Mexicana, llevándolo directamente al Hospital General de Mazatlán, donde continúa bajo observación médica.

