VIDEO: Familia queda atrapada tras deslave en la Magdalena Contreras; su casa quedó bajo tierra

Las intensas lluvias que azotaron a la Ciudad de México (CDMX) en los últimos días provocaron un deslizamiento de tierra que dejó una vivienda parcialmente sepultada en la colonia San Bernabé Ocotepec, en la alcaldía La Magdalena Contreras.

Tres mujeres que se encontraban atrapadas al interior del inmueble fueron rescatadas por elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC CDMX), sin que se reportaran personas lesionadas.

El incidente, ocurrido en una casa de la calle Ayuntamiento, es una consecuencia directa del reblandecimiento de tierra causado por las intensas lluvias que han azotado a la CDMX y que provocaron la activación de la Alerta Amarilla en la demarcación.

Deslave en la Magdalena Contreras deja una familia atrapada tras lluvias en CDMX

El deslizamiento de tierra, compuesto por lodo, rocas y vegetación, se desprendió de una ladera superior y cayó directamente sobre la fachada de la vivienda, obstruyendo por completo la entrada principal. Esta situación dejó a las tres habitantes de la casa atrapadas, sin posibilidad de salir por sus propios medios y con el riesgo latente de un colapso mayor.

Así fue el rescate: Policías de CDMX abrieron un camino entre los escombros

Al lugar acudieron policías sectoriales de la SSC CDMX, quienes de inmediato iniciaron las labores de auxilio. Los uniformados utilizaron herramientas para cortar arbustos y ramas que habían sido arrastradas por el alud y, con palas y sus propias manos, comenzaron a retirar la tierra y los escombros para liberar el acceso.

Tras varios minutos de trabajo, lograron crear un camino seguro a través del cual las tres mujeres pudieron ser evacuadas del inmueble. Las residentes fueron puestas a salvo en un lugar seguro y, afortunadamente, no presentaron lesiones.

Policías Sectoriales de la #SSC auxiliaron a los habitantes de una vivienda ubicada en la calle #Ayuntamiento, de la colonia #SanBernabéOcoltepec, de @ALaMagdalenaC, a salir de forma segura, debido a que registró un deslizamiento de tierra que obstruyó la entrada principal.



En… pic.twitter.com/SjEGd1KCE0 — SSC CDMX (@SSC_CDMX) August 12, 2025

Lluvias colapsan la CDMX tras intensa caída de agua

Este deslave es consecuencia directa de la saturación de agua en el suelo, provocada por las fuertes lluvias registradas durante la tarde y noche del domingo 10 y lunes 11 de agosto. De hecho, la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) activó la Alerta Amarilla para la alcaldía La Magdalena Contreras durante la jornada del lunes.

Dicha alerta advertía sobre la persistencia de lluvias fuertes y el riesgo asociado de encharcamientos y, de manera particular para las zonas altas y de barrancas como San Bernabé Ocotepec, el peligro de deslizamientos de tierra. Este incidente es un recordatorio de la vulnerabilidad de ciertas zonas de la capital durante la temporada de lluvias.

