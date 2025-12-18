Cristian Fernando Gutiérrez Ochoa , alias “El Guacho”, yerno de Nemesio Oseguera Cervantes, “El Mencho”, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación ( CJNG ), fue sentenciado.

El Departamento de Justicia de Estados Unidos informó este jueves 18 de diciembre de 2025 sobre la sentencia que recibió el narcotraficante apodado “El Guacho”, de 28 años y originario de Michoacán.

¿Cuántos años de cárcel recibió “El Guacho”, yerno de "El Mencho”?

Cristian Fernando Gutiérrez Ochoa fue sentenciado hoy a 140 meses de prisión (11 años y 8 meses) y tres años de libertad supervisada.

Terrance Cole, administrador de la Administración para el Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés), declaró que este sujeto “personifica la arrogancia de los cárteles: blanquea millones de dólares provenientes del narcotráfico, acumula efectivo y armas fantasma, secuestra a militares y cree poder vivir con lujo y anonimato en suelo estadounidense”.

Yerno de líder del CJNG fingió su muerte

En Estados Unidos, al huir de México, asumió una identidad ficticia y vivía en una residencia de lujo en Riverside, comprada con ganancias del narcotráfico.

“El Mencho” lo habría ayudado en su plan para fingir su propia muerte, diciéndoles a sus allegados que lo asesinó por mentir.

Este plan permitió que “El Guacho” se infiltrara en territorio norteamericano para estar con la hija de Nemeseio Oseguera.

Gutiérrez Ochoa fingió su muerte y vivió con lujo en California; sin embargo, ya fue capturado, lo que representa un duro impacto al organigrama del CJNG. https://t.co/0Nov7hsqsj pic.twitter.com/9H3JuZ2Duj — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) November 21, 2024

¿De qué fue acusado “El Guacho” del CJNG?

El Fiscal General Adjunto Interino Matthew R. Galeotti, de la División Penal del Departamento de Justicia, indicó que “El Guacho” lavó dinero para el CJNG y “financió su lujoso estilo de vida —que incluía casas, autos, relojes y joyas de lujo— con las ganancias del narcotráfico”.

“Cárteles como el CJNG trafican cantidades sustanciales de drogas ilegales a Estados Unidos, lucrando con su distribución a costa de la vida de las personas y la seguridad de nuestras comunidades”, expresó.

“El Guacho” escondió más de 2.2 millones de dólares

Documentos judiciales señalan que Gutiérrez Ochoa colaboró ​​con el CJNG en México y Estados Unidos para lavar millones de dólares estadounidenses provenientes del narcotráfico, incluyendo la compra de una lujosa propiedad residencial en Riverside, California.

Vivió en dicha residencia bajo una identidad ficticia durante al menos un año con la hija del “El Mencho”. La residencia fue adquirida a nombre de una empresa mexicana propiedad y controlada por el CJNG.

“El Guacho” admitió haber guardado en la residencia más de 2.2 millones de dólares provenientes del narcotráfico en efectivo y haber poseído dos armas de fuego imposibles de rastrear.

Gutiérrez Ochoa también compró artículos de valor, como joyas, relojes y vehículos.

Yerno de “El Mencho” llegó a EU para evitar ser arrestado en México

Gutiérrez Ochoa presuntamente ingresó ilegalmente a Estados Unidos para evitar ser arrestado en México.

A finales de 2021, presuntamente secuestró a dos miembros de la Marina Armada de México para obligar a las autoridades mexicanas a liberar a Rosalinda González Valencia , esposa de “El Mencho”.

¿Por qué dejaron libre a Rosalinda González “La Jefa”, esposa de “El Mencho”?

Capo del CJNG llegó a un acuerdo de culpabilidad

Gutiérrez Ochoa se declaró culpable de conspiración para blanquear las ganancias del narcotráfico del CJNG.

Como parte de su acuerdo de culpabilidad, Gutiérrez Ochoa aceptó la confiscación de la residencia y del dinero en efectivo, joyas, relojes, vehículos y otros artículos de valor incautados.

