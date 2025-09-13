VIDEO | "¿Qué le pongo?": así firmó Hernán “N”, supuesto líder de La Barredora, su detención en Paraguay

Hernán “N”, presunto líder del grupo criminal La Barredora, fue entregado a México al ser detenido en Paraguay. El también secretario de Seguridad de Tabasco en el gobierno de Adán Augusto era buscado por las autoridades por varios delitos.

El exfuncionario, alias “El Abuelo”, es presunto líder de la organización criminal dedicada a delitos como narcomenudeo y extorsión, quien se encontraba prófugo en Paraguay.

¿Cómo fue detenido Hernán “N”, supuesto líder de La Barredora?

Una operación conjunta de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), Secretaría de Marina (Semar), Fiscalía General de la República (FGR), Guardia Nacional y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, en la que se realizó la detención de Hernán “N”.

En colaboración con el gobierno de Paraguay, se obtuvo la ubicación de Hernán “N” en dicho país y se implementaron las acciones para efectuar su detención y traslado a territorio nacional, donde quedó disposición de las autoridades correspondientes.

El “Comandante H”, como también es conocido Hernán “N”, fue notificado de la orden de aprehensión en su contra y las autoridades ministeriales le entregaron la documentación correspondiente al mandamiento judicial ejecutado en su contra.

¿De qué se le acusa al exsecretario de Seguridad de Tabasco?

Hernán “N” cuenta con una orden de aprehensión otorgada en febrero del presente año, por los delitos de asociación delictuosa, extorsión y secuestro exprés, en el estado de Tabasco, asimismo, cuenta con una Notificación Roja emitida por Interpol México el 17 de julio de 2025.

La Barredora opera al sur del país, en Tabasco. Informes policiales colocan a La Barredora, como una organización criminal respaldada por el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y presuntamente liderada por Hernán “N”, también apodado “El Abuelo”, exsecretario de Seguridad de Tabasco.

Ulises “N”, alias “Pinto” es exintegrante de fuerzas de seguridad, donde habría conocido a Hernán “N” de quien fue jefe de escoltas y con el cual formó La Hermandad o Cártel Policiaco, relacionados con el tráfico de migrantes, distribución de droga, trata de personas, control del abasto de antros y bares en Tabasco.

La disputa que esta célula mantenía con el Cártel del Golfo llevó a una alianza con el CJNG, pero en 2023 hubo una ruptura en el grupo, originándose después La Barredora, presuntamente liderada en ese entonces por Hernán “N”, y disputan el control del territorio para controlar extorsiones, robo de hidrocarburos, venta de droga, tráfico de migrantes y armas de fuego.