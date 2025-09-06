VIDEO: Asaltan a familia en carretera de Acolman; los bajan sin piedad de su auto

La inseguridad que asola las carreteras del norte del Estado de México ha alcanzado un nuevo punto crítico, afectando a la comunidad de Acolman y, en particular, a su sector turístico y la venta de su tradicional queso. Recientemente, un video que muestra cómo asaltan a familia en el puente de Acolman ha puesto sobre la mesa la escalada delictiva en la región.

El pasado viernes, las redes sociales se inundaron con la grabación de un impactante incidente. En el video se puede ver a una familia siendo víctima de un asalto a plena luz del día. Un grupo de hombres, con sus rostros cubiertos y armados, obligaron a los ocupantes de una camioneta a bajarse del vehículo de manera agresiva. El robo se consumó mientras otros conductores observaban la escena, completamente indefensos.

La grabación ha generado una gran preocupación al evidenciar la total impunidad con la que operan los delincuentes. Los asaltantes no mostraron ningún temor ni preocupación por la presencia de testigos. Además, el hecho de que no hubiera ninguna patrulla en la zona permitió que el crimen se llevara a cabo sin obstáculos.

La situación ha sembrado la inquietud entre los residentes y los visitantes, quienes temen por su seguridad. La ola de crímenes en las carreteras que conectan con Acolman, ya documentada con anterioridad, continúa su ascenso, perjudicando a la economía local. El municipio, conocido por su riqueza cultural y por ser un destino para muchos turistas, está viendo cómo la inseguridad deteriora su atractivo.

