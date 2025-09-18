Erick, chofer que salvó vidas en la explosión de Iztapalapa, podría quedar ciego

El hombre que es considerado un héroe por su valentía ahora libra su batalla más difícil. Erick Vicente Acevedo Romero, el chofer de microbús que se encontraba en la explosión en Iztapalapa que, según testigos, maniobró para salvar a sus pasajeros, se encuentra entre la vida y la muerte en el Hospital General Rubén Leñero en la CDMX. En un giro trágico, los médicos han advertido a su familia que, debido a la gravedad de sus quemaduras, podría perder la vista permanentemente.

El sacrificio en el Puente de la Concordia: ¿Cómo ayudó Erick Acevedo?

El fatídico incidente ocurrió hace más de una semana, cuando una explosión de una pipa de gas sacudió el Puente de la Concordia, en la alcaldía Iztapalapa. En medio del caos, Erick Acevedo conducía su microbús. Primeros reportes y testimonios en la zona indicaron que, tras el estallido, su rápida reacción fue crucial para evitar una tragedia mayor, ayudando a que varios de sus pasajeros pudieran evacuar la unidad antes de que las llamas la consumieran por completo.

Este acto de valentía, sin embargo, tuvo un costo devastador. Erick sufrió quemaduras en la mayor parte de su cuerpo, convirtiéndose en una de las víctimas más graves del siniestro.

La lucha por la vida y la vista en el Hospital Rubén Leñero

Actualmente, el estado de salud del chofer de Iztapalapa es reportado como crítico. Su hermano, Mario Acevedo, confirmó a medios que los médicos son claros: “aún está entre la vida y la muerte”. Las quemaduras, que cubren casi todo su cuerpo, no solo amenazan su vida, sino que han comprometido severamente sus ojos.

El personal del Hospital General Rubén Leñero, conocido por su unidad de atención a quemados, realiza todos los esfuerzos posibles. Pero, el pronóstico sigue siendo reservado. La posibilidad de que Erick Acevedo quede ciego es una de las secuelas más devastadoras que enfrenta la familia, quienes esperan un milagro.

El héroe anónimo: La comunidad pide por el chofer del microbús

Mientras Erick lucha en una cama de hospital, en redes sociales y en su comunidad ha comenzado a crecer un movimiento de apoyo. Reconocido como el “héroe de Iztapalapa”, decenas de usuarios han enviado mensajes de aliento a la familia.

La historia de Erick Acevedo se ha convertido en un símbolo del sacrificio y la valentía de los trabajadores anónimos de la CDMX. Su batalla no solo es por recuperarse, sino que representa la lucha de un hombre que lo arriesgó todo por los demás y ahora enfrenta las peores consecuencias. La atención permanece fija en su evolución, esperando noticias sobre el chofer de la explosión en Iztapalapa que conmovió a toda la capital.