VIDEO: Tanques salen volando tras explosión y flamazo de camioneta repartidora de gas en Mexicali

Alerta y pánico se vivieron hoy, 11 de noviembre, tras la explosión de una camioneta repartidora de gas en Mexicali, Baja California. El estallido y flamazo desató una intensa movilización de cuerpos de emergencia, escenas de caos y alarma entre vecinos del bulevar Héctor Terán Terán.

El incidente, catalogado como urgente por las autoridades locales, ocurrió frente a la comandancia de la zona, entre el cruce con la calle Anáhuac, y generó múltiples explosiones que se escucharon a varios kilómetros a la redonda.

De acuerdo con los primeros reportes, el vehículo presuntamente perteneciente a la empresa Gas Silza transportaba varios tanques de gas cuando, por causas aún desconocidas, uno de ellos explotó, desató una cadena de estallidos y provocó un incendio en la cabina del conductor.

Testigos captaron en video el momento exacto de la explosión, mostrando cómo los tanques salieron disparados a gran velocidad, impactando contra bardas y vehículos estacionados.

Elementos del Cuerpo de Bomberos de Mexicali, Protección Civil y paramédicos se movilizaron de inmediato, aplicando protocolos de evacuación y enfriamiento para evitar un siniestro mayor.

Cierran vialidades por operativo de emergencia tras explosión de camioneta repartidora gas en Mexicali

El área fue acordonada y las vialidades cerradas mientras los equipos especializados trabajaban para controlar las llamas y evitar nuevas explosiones.

La explosión de la camioneta repartidora de gas en Mexicali provocó además la ruptura de cristales en varios negocios cercanos y afectó el cableado eléctrico de la zona; personal de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) acudió para asegurar un transformador dañado que representaba un riesgo adicional.

Autoridades locales confirmaron que no hubo víctimas mortales, aunque una persona fue atendida por crisis nerviosa y varios testigos tuvieron que ser desalojados por precaución.

La causa del incendio continúa bajo investigación, pero se presume que una fuga en uno de los tanques pudo detonar la serie de explosiones que puso en alerta a toda la ciudad.