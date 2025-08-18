VIDEO: Momento exacto en que familia se salva de ser aplastada por camión en San Juan de Aragón

¡Un milagro en la colonia San Juan de Aragón! Una familia estuvo a segundos de morir este sábado 16 de agosto, luego de que un camión de carga perdió el control y casi los arrolla sobre la banqueta, en la alcaldía Gustavo A. Madero, en la Ciudad de México (CDMX).

Suerte o destino, pero tanto como Karla, su esposo y su hija pequeña lograron sobrevivir, a pesar del fuerte impacto, aunque con algunos golpes leves.

VIDEO: ¡Así fue el momento del accidente en San Juan de Aragón!

El accidente ocurrió minutos después de las 11 de la mañana sobre la avenida 608, casi esquina con la calle 619, en dicha colonia. Según relatan los testigos y la propia víctima, la familia caminaba por la banqueta cuando un vehículo pesado se aproximaba a gran velocidad.

“Venía con mi esposo y mi hija, veníamos caminando sobre la banqueta, de hecho íbamos a entrar en la cerrada que está aquí a continuación, y de repente escuchamos un golpe y me dijo mi esposo, “corre"", narró Karla.

El momento quedó registrado en las cámaras de seguridad de un local cercano, mostrando cómo la familia logró reaccionar a tiempo, a pesar de que la mujer tropezó y cayó sobre la banqueta.

Por fortuna, su esposo y la niña pudieron ponerse a salvo instantes antes de que el camión pasara a centímetros de ellos.

¿Por qué el camión perdió el control en San Juan de Aragón?

Reportes indican que, el conductor del camión, de 47 años, intentó esquivar un automóvil negro que salía de una tienda de conveniencia. Esto provocó que perdiera el control del vehículo y chocara contra una luminaria y varios postes de telefonía.

Una de las estructuras de concreto se desprendió, destruyendo la cabina del camión y dejando al chofer prensado durante varias horas.

Tras el accidente, los bomberos de la alcaldía intervinieron de inmediato, aunque fue necesario cortar la carrocería del camión para liberar al conductor, quien fue trasladado al hospital con lesiones pero estable.

