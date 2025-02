Farsa contra conductores en el Edomex: Fingen atropello para extorsionar y robar

En el municipio de Coacalco, Estado de México (Edomex), se ha identificado una peligrosa modalidad de extorsión que pone en riesgo tanto a automovilistas como a los propios estafadores. Un video recientemente grabado en la colonia Villa de las Flores muestra cómo un sujeto simula ser atropellado por un vehículo en movimiento con la aparente intención de extorsionar al conductor.

Modus operandi: el falso atropello en el Edomex

De acuerdo con testimonios de automovilistas, estos delincuentes esperan el momento exacto para arrojarse frente a un automóvil, fingiendo haber sido embestidos. “Esperan que vaya pasando el carro, se avientan y de repente se hacen los lastimados, pero no les pasa nada, no les pasa nada, pero fingen”, relató Miguel Cervantes, uno de los conductores que ha sido testigo de esta práctica.

El engaño no termina ahí. En muchos casos, se da aviso a los servicios de emergencia, y mientras la ambulancia llega, las autoridades detienen al conductor del vehículo involucrado. Sin embargo, en la mayoría de los casos no se cuenta con una cámara que registre el hecho, lo que deja a los conductores en una situación vulnerable frente a las acusaciones falsas.

¿Un acto aislado o una red de extorsión?

Lo más alarmante es que estos sujetos podrían no actuar solos. Algunos testimonios sugieren que existe complicidad con elementos de seguridad. “Extorsionan, a veces luego se ponen de acuerdo con los mismos patrulleros porque los mismos patrulleros suben a la unidad al chofer y no lo dejan hasta que no haya un acuerdo”, agregó Cervantes.

A pesar de los intentos por obtener una postura oficial de las autoridades de seguridad pública municipal de Coacalco, hasta el momento no ha habido respuesta por parte del área de comunicación social.

Recomendaciones para evitar caer en este tipo de fraude

Si usted circula por Coacalco o por cualquier otra zona donde se reporten incidentes similares, tenga en cuenta las siguientes recomendaciones:



Mantenga la calma y no se baje del vehículo de inmediato.

Active la cámara de su celular para grabar lo sucedido.

Llame a su aseguradora antes de negociar con cualquier persona en el lugar.

Evite manejar sin compañía, especialmente en zonas poco transitadas.

En caso de ser detenido sin razón aparente, exija la presencia de un abogado o un representante legal.

Este tipo de fraudes representan un grave riesgo para la seguridad vial y deben ser denunciados. Si es víctima o testigo de un caso similar, repórtelo de inmediato a las autoridades competentes.