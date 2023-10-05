VIDEO: Se registra una fuerte explosión sobre Periférico y Calzada de Tlalpan; cerca del Estadio Azteca

Alrededor del medio día de este jueves 5 de octubre, una fuerte explosión se registró al sur de la Ciudad de México (CDMX), concretamente en la alcaldía Tlalpan sobre Periférico Sur, donde el fuego alcanzó una intensidad muy fuerte y provocó la movilización de cuerpos de emergencia.

Se trata de un camión repartidor de tanques de gas que comenzó a incendiarse, hasta que se escucharon las explosiones que provocaron pánico en esta zona del sur de la CDMX, por la que la circulación con dirección hacia el sur de Periférico, fue cerrada momentáneamente.

El humo y fuego fue perceptible a kilómetros de distancia y provocó el despliegue de efectivos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, Protección Civil y del Cuerpo de Bomberos capitalinos, quienes se dirigieron a la zona ante el reporte de los oficiales aledaños.

El equipo de Fuerza Informativa Azteca (FIA) se dirigió a la zona para llevar el reporte en vivo, pues el incendió tardó varios minutos en controlarse y, posteriormente, en sofocarse, ya que los vulcanos trabajaron para apagar las llamas un cilindro a uno, los cuales se sometieron a un proceso de enfriamiento.

De igual forma, alrededor de 150 personas aledañas tuvieron que ser desalojadas, entre comerciantes y vecinos de la zona, como medida de seguridad mientras se controlaba por completo la situación.

Bomberos trabajan para sofocar el incendio en Calzada de Tlalpan

#ÚLTIMAHORA | Servicios de #emergencia en Tlalpan y Periférico.



Se registra fuerte #incendio de un camión repartidror de tanques de #gas.



La circulación hacia el sur está cerrada.#AlertaVialFIA pic.twitter.com/tqTcRF9k1m — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) October 5, 2023

A las 11:43 de la mañana, el Heroico Cuerpo de Bomberos de la CDMX comunicó que ya se encontraban en la zona trabajando para sofocar el incendio. De igual forma, especificaron que se trataba de un camión que portaba tanques de Gas LP.

De igual forma, se descartaron personas lesionadas; mientras que elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) establecieron un perímetro para el libre trabajo de los bomberos, quienes sofocaron el fuego poco antes de las 12:00 del medio día; sin embargo, las afectaciones viales se extenderán hasta que se retiren los tanques mediante otra unidad.

