VIDEO: Encuentran a hombre sin vida en la Alameda Central de la CDMX

Durante las primeras horas de la jornada, un despliegue de seguridad se hizo presente en las inmediaciones de la Alameda Central de la Ciudad de México tras un hallazgo que alteró la dinámica habitual de esta zona recreativa.

Mientras integrantes de la policía de la metrópoli desempeñaban sus funciones rutinarias de vigilancia y prevención del delito a través de recorridos a pie por los andadores del parque, se toparon con la presencia de un hombre que permanecía inmóvil en el suelo.

Tragedia en la Alameda: hombre de 35 años encontrado sin vida

Al aproximarse para brindar el auxilio correspondiente, los efectivos confirmaron que el individuo ya no presentaba signos vitales, notificando de inmediato a sus mandos superiores para iniciar la cadena de custodia legal.

Intervención pericial y resguardo del perímetroLas primeras valoraciones visuales realizadas por los uniformados en el punto de intervención sugieren que el fallecido era un hombre cuya edad oscilaba cerca de los 35 años.

Como se puede apreciar en el material audiovisual que acompaña esta cobertura informativa, los elementos de seguridad procedieron a realizar el acordonamiento riguroso de la zona mediante cintas amarillas de restricción, con el objetivo de preservar cualquier indicio que pudiera resultar relevante para el esclarecimiento de los hechos.

Peritos de la Fiscalía recolectan evidencias en el lugar del hallazgo

El espacio donde se encontraba el cuerpo fue resguardado herméticamente, impidiendo el paso de transeúntes y curiosos que circulaban por este importante pulmón de la capital.

Poco después del reporte inicial, arribaron al lugar los peritos especializados de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, quienes asumieron la responsabilidad de recolectar las evidencias necesarias y procesar la escena del hallazgo.

Estos trabajos técnicos son fundamentales para alimentar la carpeta de investigación que la fiscalía local ha iniciado. En el video se observa claramente cómo los peritos trabajan en el perímetro establecido, mientras el cuerpo del individuo de 35 años era preparado para su traslado al servicio médico forense, donde se realizarán las necropsias legales que dictaminen la causa exacta del fallecimiento.

Situación de calle y vulnerabilidad socialEn el marco de este lamentable suceso, las autoridades capitalinas han compartido información relevante sobre la situación que enfrentan las personas que habitan en la vía pública.

La población en situación de calle enfrenta alta vulnerabilidad social y económica

Los reportes oficiales indican que la población en situación de calle constituye uno de los grupos con mayores índices de vulnerabilidad social y económica.

Estas personas suelen carecer de redes de apoyo familiar y enfrentan barreras significativas para acceder a servicios de salud básicos o refugios temporales. Las dependencias encargadas del bienestar social han reiterado que las condiciones climáticas y la exposición constante a la inseguridad urbana reducen drásticamente la esperanza de vida de este sector poblacional.

Las estadísticas proporcionadas por las instituciones de asistencia social revelan que la presencia de individuos sin hogar es particularmente alta en zonas con gran actividad comercial y turística, como es el caso del Centro Histórico.

