VIDEO: Muere mujer de 72 años durante incendio en Nueva Santa María, Azcapotzalco

Un trágico acontecimiento sacudió a los residentes de la colonia Nueva Santa María, un incendio dentro de la demarcación de Azcapotzalco , luego de que se registrara una conflagración de consecuencias fatales en un inmueble habitacional.

El incidente, que movilizó a los cuerpos de emergencia locales, dejó como saldo el fallecimiento de una persona de la tercera edad y un individuo con lesiones, provocando una intensa actividad de los servicios de rescate y seguridad en la zona durante las últimas horas.

#CDMX | Una mujer de aproximadamente 72 años de edad murió tras el incendio de un segundo piso de una casa en la calle Guanaba esquina Artemisa en la colonia Nueva Santa María en Azcapotzalco.



Un incendio trágico en Nueva Santa María dejó una mujer fallecida y un herido

Los reportes iniciales indican que el fuego se originó y concentró en el segundo nivel de una vivienda localizada exactamente en el cruce de las vialidades Guanaba y Artemisa.

De acuerdo con la información recabada en el sitio del siniestro, la víctima mortal es una mujer cuya edad se estima en los setenta y dos años. A pesar de los esfuerzos de auxilio, la fémina no logró sobrevivir a las condiciones generadas por el avance de las llamas en la planta superior de la residencia.

Las llamas se originaron en el segundo nivel de una vivienda en Azcapotzalco

Por otro lado, un hombre que también se encontraba en el lugar resultó con heridas derivadas del incidente, aunque no se han detallado pormenores adicionales sobre la gravedad de su estado de salud.

Ante el reporte de la emergencia, los integrantes del Heroico Cuerpo de Bomberos arribaron de manera inmediata al punto de intersección mencionado para iniciar las maniobras de combate al fuego.

Los elementos especializados trabajaron arduamente en la estructura afectada hasta que consiguieron dominar el incendio y estabilizar la situación, evitando que el peligro se extendiera hacia otras áreas o propiedades colindantes.

Los bomberos controlaron la situación y la Fiscalía inició las investigaciones pertinentes

Una vez que las llamas fueron extinguidas y se descartaron riesgos adicionales de reactivación, el área quedó bajo el resguardo de las autoridades correspondientes para las diligencias posteriores.

Tras el control total del siniestro por parte de los bomberos, el personal de la Fiscalía de Justicia Capitalina hizo acto de presencia en el domicilio de la colonia Nueva Santa María. Los peritos especializados de dicha institución se encargaron de realizar el peritaje correspondiente en la escena y procedieron con el levantamiento y retiro del cadáver de la mujer de setenta y dos años.

