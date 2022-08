Video: Rescatan a menor tras incendio en casa de Mérida

Una intensa movilización de cuerpos de emergencia se registró en calles de Mérida, Yucatán tras el reporte de un incendio en una casa.

Una mujer de la tercera edad gritaba desconsolada: “Por favor, mi hijo, está ahí arriba, hagan algo, ayúdenlo”.

Son los momentos de angustia y desesperación de esta mujer, su familiar atrapado en el incendio era Fernando, de 17 años, quien tiene autismo. Su vivienda comenzó a incendiarse.

La casa se ubica en la esquina de la calle 25 por 22 del fraccionamiento limones, al poniente de Mérida.

Bomberos y los servicios de emergencia llegaron al lugar para realizar las labores de rescate.

De acuerdo con el padre del joven, fueron los vecinos quienes al percatarse de las llamas, dieron aviso al 911. Y es que todo pasó en cuestión de segundos.

“Me aviso el vecino, yo fui a lavar la ropa de él, de hecho me acababa de quitar, o sea quince minutos cuando mucho y llegue metí la ropa, no tarde, de que me avisaron ida y vuelta una hora”, narró Luis Montalvo, dueño de la casa en llamas.