VIDEO: Jared Leto escala el Empire State para anunciar gira mundial

Jared Leto, cantante y actor ganador de un Oscar, escaló el icónico Empire State Building de Nueva York, utilizando una cuerda y un arnés, además de un traje especial. Al llegar a la cima, hizo un anunció para todos sus fans.

Jared Leto subió el famoso rascacielos para anunciar la gira mundial de su banda, Thirty Seconds to Mars. La cual llevará el nombre de “Teasons Word Tour 2024” y será la primera gira principal de la banda en cinco años.

Se espera que Jared Leto y su banda arranquen su gira el próximo 15 de marzo de 2024 en Buenos Aires, Argentina.

En redes sociales circuló el video en el que se vio al actor y cantante subiendo la famosa torre, vestido con un mono color naranja, usando una cuerda y un arnés, sin la ayuda de nadie, hasta que llegó a la parte más alta. Posteriormente circuló una fotografía donde se vio Jared Leto en lo alto del edificio cantando.

El momento en que el actor de 51 años escaló el edificio se transmitió en vivo a través de una cadena de televisión estadounidense y posteriormente se replicó en las redes sociales.

Al concluir la hazaña, Leto ofreció una entrevista en la que habló de la dificultad de subir el rascacielos que mide 443 muertos de altura, contando la aguja, indicó que necesitó mucha fuerza y resistencia.

No obstante tuvo una gran sorpresa, pues mientras subía alcanzó a ver a su madre en la ventana del piso 80, lo que lo motivó a seguir subiendo.

Jared Leto se lastima al escalar el Empire State

Jared Leto no salió ileso de la extrema actividad, ya que al llegar a la punta del Empire State su mano izquierda estaba ensangrentada.

Cabe destacar que Jared Leto es amante de este deporte extremo y lo reiteró en sus redes sociales donde escribió “Me encanta escalar. Es una de las pocas cosas que he encontrado que me aleja de algunas de las presiones de la vida y me ayuda a encontrar un poco de libertad y ecuanimidad”.