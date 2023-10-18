VIDEO: Expulsan al jugador de los Burros Blancos que lesionó a un rival a propósito

Momentos de tensión vivieron jugadores, compañeros y el público expectante que se encontraba en el partido entre los Burros Blancos del Politécnico (IPN) contra los Borregos del Tecnológico de Monterrey, correspondiente a la semana 6 de la Organización Nacional Estudiantil de Futbol Americano (Onefa).

Fue el pasado viernes 13 de octubre, cuando con el partido resuelto a favor de Borregos (37-0) y en zona roja, el liniero de los Burros, Osvaldo Canchola, aprovechó un momento de distracción de su rival, Diogo Fernández, para lanzarse contra su pierna izquierda y doblarle la rodilla de manera premeditada.

Video de la lesión de Diogo Fernández, jugador de los Borregos del Tec de Monterrey

Esta acción quedó grabada por la transmisión oficial de la Onefa y difundida por el propio Diogo, quien denunció la falta de juego limpio de varios jugadores del Politécnico, además de mostrar su preocupación por que la lesión provocada no amerite una cirugía, ya que el liniero tuvo que salir del campo.

Reprobable acción, eso no cabe en el football!



pic.twitter.com/tMVfdRsIDI — Aaron Soriano (@sorianoaaron) October 14, 2023

IPN expulsa de los Burros Blancos a Diogo Canchola por lesionar a rival a propósito

Luego de la polémica causada por este video en redes sociales, el secretario de Servicios Educativos del IPN, Marco Sosa, dio a conocer que el futbolista fue separado de forma inmediata de los Burros Blancos, por lo que Diogo Canchola no volverá a portar los colores del equipo debido a esta actitud completamente antideportiva.

"En el Instituto Politécnico Nacional valoramos y promovemos el juego limpio, la integridad y el respeto en todas nuestras actividades, y en especial en el ámbito deportivo. De acuerdo con estos valores, hemos tomado la decisión de separar al jugador Canchola de manera inmediata y definitiva del equipo Burros Blancos", escribió Sosa en sus canales oficiales.

Del mismo modo, mandaron apoyo a Diogo Fernández y además de desearle una pronta recuperación, mandaron una disculpa a todo el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores (ITESM) Campus Monterrey, por las acciones de este jugador.

¿Qué lesión tuvo el jugador de los Borregos del Tec de Monterrey?

Luego de realizar los estudios correspondientes, el servicio médico del Tecnológico de Monterrey comunicó que Diogo Zanchet Fernández no requerirá cirugía; sin embargo, profundizaron en que la lesión afectó a la rodilla izquierda, concretamente en el ligamento colateral medial, el ligamento patelofemoral y el cóndilo femoral, los cuales sirven para estabilizar la rótula con el fémur y la tibia.