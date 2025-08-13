VIDEO: Así fue la balacera en Coyoacán que le arrebató la vida a una mujer por una bala perdida

Difunden el video del momento exacto de la balacera ocurrida en la colonia Pedregal de Santo Domingo, en Coyoacán, donde una mujer de 24 años perdió la vida por una bala perdida.

¿Cómo fue el ataque armado en Coyoacán?

En un video captado en la vía pública, se observa a dos hombres vestidos de blanco parados sobre la banqueta, justo detrás de una camioneta azul.

Momentos después, una motocicleta con dos personas, aparentemente tratándose de un hombre y una mujer, pasa frente a ellos.

Los dos sujetos sobre la banqueta voltean hacia la dirección de la moto. Segundos después, uno de ellos corre hacia el interior de una casa, mientras que el otro se esconde y aparentemente saca un arma de entre su ropa.

En cuestión de segundos, comienza una serie de detonaciones entre los hombres en la motocicleta y el sujeto que permanece de pie.

CDMX. VIDEO DE LA BALACERA EN PEDREGAL DE SANTO DOMINGO COYOACÁN.

Cómo se había ya reportado, pero son 2 en moto y no 3.

Ahora sale a relucir que los hechos ocurrieron en Ocoapan con Pascle. La bala perdida sale del arma del que dispara y huye en moto. pic.twitter.com/ups3LD0Yab — Gpo.Siade.Ac.oficial (@Gposiadeoficial) August 12, 2025

Durante los disparos, una joven que pasa en patineta por el lado izquierdo logra reaccionar rápidamente, tomando su patineta y ocultándose detrás de vehículos estacionados para protegerse.

En el video se puede apreciar cómo uno de los hombres recibe un disparo en el rostro y cae al suelo. Más tarde, el otro sujeto sale de la casa y trata de auxiliar a su compañero herido, pero finalmente regresa al interior de la vivienda.

¿Hay personas detenidas por la balacera en Coyoacán?

La Secretaría de Seguridad Ciudadana informó que dos hombres quedaron detenidos por este suceso, entre ellos, el lesionado de 21 años de edad, quien tiene una herida en el rostro y está internado, además, las autoridades le encontraron un arma de fuego.

El hombre herido recibió ayuda de paramédicos y fue trasladado de urgencia al Hospital de Xoco en calidad de detenido.

#BoletínSSC | #DETENIDOS | Los policías de la #SSC acudieron a las calles Ocoapan y Amatl, en la colonia #PedregalDeSantoDomingo, @Alcaldia_Coy, debido a un reporte de disparos emitido por los monitoristas del #C2 Sur.



Al llegar, observaron a una mujer sobre la banqueta con… pic.twitter.com/l4T5b66jSf — SSC CDMX (@SSC_CDMX) August 12, 2025

En tanto que el segundo detenido es un sujeto de 20 años de edad, quien portaba una sub ametralladora. Ambos están a disposición del Ministerio Público, quien determinará su situación jurídica. Aún no hay pistas sobre la razón del ataque.

