En Madrid un hombre se roba un auto y acaba atascado en unas escaleras

Un hombre que conducía bajo los efectos de la cocaína se robó un auto de un estacionamiento en Madrid, España, y terminó atascado en las escaleras de la Plaza Elíptica, después de ingresar a toda velocidad por el carril de uso exclusivo de autobuses, afortunadamente no hubo heridos.

De acuerdo con el reporte de la policía municipal, el extranjero de 36 años de edad se robó el auto de un estacionamiento del Metro de la localidad de Getafe, aprovechando que el dueño había dejado las llaves puestas.

Después se dirigió hacia Madrid por la carretera de Toledo, entró en el intercambiador de transportes de la Plaza Elíptica por el acceso exclusivo de autobuses y reocrrió el interior.

Finalmente, se quedó atascado en una de las escaleras de las instalaciones, tras romper varias puertas de cristal. La policía incluso difundió el video del momento en el que los bomberos intentan mover el auto de las escaleras.

Un conductor ha irrumpido en el interior del intercambiador de Plaza Elíptica con un coche robado y ha quedado encajado en las escaleras sin causar heridos.



➡️@SAMUR_PC ha atendido al conductor, ileso.

➡️@BomberosMad retira el vehículo.

➡️@policiademadrid realiza el atestado. pic.twitter.com/RBRwnxzgCe — Emergencias Madrid (@EmergenciasMad) August 23, 2022

Cuando los agentes llegaron, el hombre trataba de salir del automóvil, que ya había sido denunciado como robado por los empleados del metro de Getafe.

El sospechoso fue atendido por los servicios sanitarios y trasladado a un hospital en Madrid, aunque resultó ileso.

Bomberos del ayuntamiento de Madrid procedieron a retirar el auto de la escalera, una maniobra complicada por el lugar donde quedó atorado.

El detenido, al que se le acusa también de conducción temeraria, fue sometido a la prueba de drogas y alcohol, y dio positivo en cocaína.

