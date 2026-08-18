VIDEO: ¡La atropelló y se fue! Camioneta embiste a mujer y conductor abandona el lugar

La mujer quedó en el pavimento y él salió corriendo: Esa es una de las escenas que dejó el atropello ocurrido en Santa Anita, Perú donde una mujer de 51 años fue embestida por una camioneta que, según los reportes del caso, terminó abandonando el lugar.

VIDEO: Mujer es atropellada en Perú

Eran las 11:40 de la mañana, la hora que marcaban las cámaras de seguridad, Aguirre estaba a punto de subir a un taxi y el conductor del vehículo la ayudaba a acomodar sus cosas en la cajuela; sin embargo, cuando todo parecía tranquilidad se volvió terror.

El golpe también alcanzó al taxista, quien sufrió una lesión en uno de sus brazos. Su automóvil quedó dañado tras la colisión y, de acuerdo con su propietario, el perjuicio va más allá del accidente: el vehículo es su principal herramienta para trabajar.

El lado más duro llegó para Maritza, la mujer que únicamente subía sus cosas al taxi, quien quedó tendida sobre la pista después del impacto.

#Viral | ¡Trágedia en segundos! Mujer es atr0pell4da mientras estaba junto a un auto en Perú 💥🚨 Otro conductor realizó una maniobra y después se retiró del lugar. El momento quedó grabado.⁣

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Diez personas viajaban en la camioneta, según los reportes

Después del choque, al menos 10 ocupantes bajaron de la camioneta descendieron del vehículo; la atención a los heridos no habría ocurrido de inmediato por parte de los ocupantes, tuvo que tomar las riendas el hijo de Maritza, quien acudió para auxiliarla al verla en el suelo y pidió ayuda para que pudiera recibir atención médica.

Mientras la emergencia comenzaba a ser atendida, el conductor de la camioneta se alejó poco a poco del lugar mientras las cámaras captaron la huida del conductor, quien se identificaría como Víctor José Morales Meneses.

Mujer fue trasladada a hospital tras ser atropellada

Maritza fue trasladada posteriormente a la clínica Montefiori, donde continúa hospitalizada por la gravedad de sus lesiones, Mientras la familia permanece pendiente de su evolución, el conductor señalado continúa sin ser ubicado por la Policía.