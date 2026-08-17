¿Está dentro del Cinturón de Fuego? El temido volcán que entró en erupción y arrojó enorme columna de ceniza

Una nueva e imponente erupción volcánica encendió las alarmas en el Cinturón de Fuego del Pacífico, el fenómeno provoco densas columnas de ceniza que alcanzaron cientos metros de altura, movilizando a los organismos de monitoreo geológico ante los posbles riesgos para las zonas aledañas, pero ¿en dónde y cómo fue la erupción de este coloso?

Erupción del monte Anak Krakatau: ¿Qué está pasando en Indonesia?

Se trata del volcán Anak Krakatau, ubicado en el estratégico Estrecho de Sonda, en Indonesia, registró una intensa actividad explosiva, cubriendo los cielos de material piroclástico. Al parecer, la erupción ocurrió las últimas horas del pasado 16 de agosto 2026.

La Agencia Geológica de Indonesia, dependiente del Ministerio de Energía y Recursos Minerales, registró ocho erupciones en el volcán de Lampung del Sur; se indicó que las erupciones estuvieron acompañadas de eyecciones de lava incandescente.

Ante la actividad del volcán Anak Krakatau las autoridades activaron los protocolos de vigilancias ante la dispersión de la nube tóxica.

An eruption of Anak Krakatau volcano in Lampung, Indonesia 🇮🇩 (16.08.2026)pic.twitter.com/Q812jrSSMH — Disaster News (@Top_Disaster) August 16, 2026

La razón por la que el volcán Anak Krakatau pertenece al Cinturón del Fuego del Pacífico

El Anak Krakatau, también conocido como el "Hijo del Krakatoa", pertenece al Cinturón de Fuego del Pacífico debido a su ubicación geográfica y al proceso geológico que le dio origen. Estas son las razones por las que pertenece a esta zona.



Choque de placas: Se ubica sobre el límite donde la placa Indoaustraliana se hunde bajo la Euroasiática.

Se ubica sobre el límite donde la placa Indoaustraliana se hunde bajo la Euroasiática. Formación de magma: El roce y calor de las placas generan el magma que alimenta las erupciones.

El roce y calor de las placas generan el magma que alimenta las erupciones. Zona inestable: Se halla en el Estrecho de Sonda, una región de alta actividad tectónica entre Sumatra y Java.

Se halla en el Estrecho de Sonda, una región de alta actividad tectónica entre Sumatra y Java. Herencia del Krakatoa: Surgió de la caldera del Krakatoa de 1883, compartiendo su misma fuente magmática.

Otros volcanes que han hecho erupción a lo largo del 2026

A lo largo del año varios volcanes, ubicados en el Cinturón de Fuego del Pacífico han hecho erupción a lo largo del año, situación que ha alertado a millones de personas alrededor del mundo, pero ¿cuáles son los colosos con más actividad?



Volcán de Fuego - Guatemala: A principios de agosto 2026 se declaró alerta naranja a nivel nacional, provocando la evacuación de miles de personas. Generó ceniza y flujos piroclásticos.

A principios de se declaró a nivel nacional, provocando la evacuación de miles de personas. Generó ceniza y flujos piroclásticos. Volcán Sakurajima . Japón: Mostró actividad desde julio 2026, incluyendo emisiones de ceniza y eventos explosivos.

Volcanes en erupción ubicados en Europa