VIDEO: Mujer vestida de enfermera sustrae a bebé de solo 1 mes en Durango; activan Alerta Amber

La Fiscalía General del Estado de Durango (FGED) ha puesto en marcha de manera urgente el protocolo de Alerta Amber con el fin de localizar a Judith Alejandra Rivas Ruiz, una niña que cuenta con apenas un mes de edad.

La activación de esta alerta se produce tras la sustracción de la menor, un hecho que ha encendido las alarmas de las autoridades debido a la extrema vulnerabilidad de la recién nacida y el riesgo inminente para su seguridad física.

Según los detalles proporcionados en el reporte oficial emitido por la Fiscalía de Durango, el incidente tuvo lugar en la Zona Centro de la capital del estado. La alerta indica de manera específica que la infante fue sacada de su entorno familiar por un tercero. Dada su edad y las circunstancias que rodearon su desaparición, las autoridades han manifestado una profunda preocupación, estimando que su integridad podría estar comprometida de forma inmediata.

Judith Alejandra Rivas Ruiz es de nacionalidad mexicana y su fecha de nacimiento fue apenas el 20 de septiembre de 2025. Debido a que es una recién nacida, requiere de cuidados médicos y atenciones especializadas que solo su círculo familiar puede asegurar. Esta necesidad de atención constante y específica intensifica la urgencia de su ubicación y rescate.

Para facilitar la labor de identificación y la pronta localización por parte de la ciudadanía y las fuerzas del orden, la Fiscalía Estatal difundió una descripción detallada de las características físicas de la bebé.

Características de la bebé Judith Alejandra

Judith Alejandra posee una estatura de cincuenta y cinco centímetros. Su tono de piel es moreno claro. En cuanto a su cabellera, es lacia, abundante y de color negro. Sus ojos son de color café y se describen como rasgados. Hasta el momento de la emisión de la alerta, no se identificaron señas particulares visibles que pudieran ayudar a distinguirla. Respecto a la vestimenta que portaba al momento de ser sustraída, la dependencia encargada de la procuración de justicia informó desconocer la ropa que llevaba puesta.

La activación de la Alerta Amber es una herramienta crucial que moviliza a diversas instancias y a la sociedad civil para la búsqueda inmediata de menores que se encuentran en peligro. La urgencia de la localización de Judith Alejandra radica en su edad, que la hace completamente dependiente y susceptible a cualquier tipo de riesgo en un ambiente no controlado por su familia.

Las autoridades mantienen la solicitud de colaboración a la comunidad para obtener cualquier dato que pueda conducir a la ubicación de la recién nacida, reiterando la importancia de proporcionar a la infante la protección y los cuidados de salud necesarios, los cuales están directamente vinculados a la seguridad de su entorno familiar. La investigación está en curso, concentrando los esfuerzos en el área central de la ciudad, donde se reportó la sustracción y en los estados aledaños, siguiendo el protocolo establecido para este tipo de situaciones.