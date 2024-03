¿Héroe o despechado? Peso Pluma besa a Anitta y hasta le lleva marichis por su cumpleaños

Nuevamente, Peso Pluma y Anitta se encuentran en boca de todos luego de que el cantante de corridos tumbados se decidiera y buscará a la cantante brasileña con pastel y hasta marichis por su cumpleaños, lo que le valió como agradecimiento un caluroso beso, ¿cómo fue el reencuentro? A continuación te contamos todos los detalles.

¿Y Nicki Nicole? Peso Pluma habría terminado su relación por supuesta infidelidad

Aunque existe mucha especulación en torno a la separación de Peso Pluma y Nicki Nicole, hasta el momento, lo único que se sabe es que su ruptura se habría dado por una presunta infidelidad, pero, ¿por parte de quién?

Durante las primeras horas del Día del Amor y la Amistad, apareció en redes sociales un video en el que la Doble P, como también es conocido el cantante de corridos tumbados, se toma de la mano muy cariñosamente con otra mujer, lo que, inmediatamente, provocó la reacción de Nicki Nicole, quien dijo que se encontraba muy sorprendida por las imágenes.

Como era de esperarse, la argentina informó oficialmente que su relación había llegado al final: “El respeto es parte necesaria del amor. Lo que se ama, se respeta. Lo que se respeta, se cuida, cuando no te cuidan y cuando no hay respeto, yo ahí no me quedo, yo de ahí me voy”.

Si bien, fue Nicki Nicole quien puso fin a la relación, se especula que ella habría sido la primera en poner los cuernos al cantante y es que a la par también circulaba un video en que la artista de 23 años se tomaba de la mano muy sospechosamente con su manager, lo que eleva la incógnita sobre, ¿quién le fue infiel a quién?

VIDEO: Así fue el caluroso beso entre Peso Pluma y Anitta

Pese a que la duda entre la infidelidad de Peso Pluma y Nicki Nicole no ha sido resultada, hoy en día la Doble P se ha dedicado a gozar de su soltería y así lo demostró al llevar pastel y marichis a Anitta por su cumpleaños, a quien cabe recordar, el cantante de corridos tumbados rechazó en la entrega de los Premios TikTok luego de que la brasileña le bailara muy cerquita.

En aquella premiación Peso Pluma parecía ni mirar a Anitta; sin embargo, ahora todo es diferente porque en su prestación en el Festival Pal’ Norte, el cantante de 24 años decidió redimirse con un gran beso en la boca a la intérprete de Bellakeo, lo que ha sido catalogado por algunos como un héroe, pero también por otros como un hombre despechado, ¿tú qué piensas?